Студия Alkimia Interactive, занимающаяся разработкой Gothic 1 Remake, сообщила, что более 1 млн пользователей платформы Steam добавили игру в вишлист. Это позволило «Готике» забраться в ТОП-25 самых ожидаемых новинок.

Команда выразила благодарность поклонникам за поддержку проекта, заявив, что это придало им решимости в создании ремейка, достойного памяти оригинала. «Готика» выйдет на PC, Xbox X/S и PS5, причем с полной русской локализацией, включая озвучку. Хотя дату релиза так и не объявили, в Steam доступна бесплатная демоверсия игры, которая недавно получила крупное обновление на основе отзывов игроков. Она даст представление об игровом процессе и атмосфере, не раскрывая сюжета.

Gothic 1 Remake — это переиздание, которое сохраняет дух оригинала, но предлагает улучшенную графику, переработанную боевую систему и обширный живой мир, полный интересных решений, опасностей и неожиданных союзов.

В рейтинге игр, которые чаще всего попадают в список желаемого, Gothic 1 Remake занимает 22-е место. Лидирует в списке Hollow Knight: Silksong, за которой следуют Elden Ring: Nightreign и Deadlock.