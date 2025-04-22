Модели оснащены камерами Sony, оптимизированными для съемки динамических сцен, физической кнопкой One-Tap для вызова умного ассистента Ella с функциями генерации изображений и расшифровки звонков, AMOLED-дисплеями с частотой до 144 Гц, быстрой зарядкой до 70 Вт, а также стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos. Устройства получили защиту от падения по протоколу SGS.

Модель Camon 40 доступна в четырех расцветках: черной, белой, морской и изумрудной. 50-мегапиксельная камера оснащена системой оптической стабилизации. Режим FlashSnap умеет делать серию снимков в RAW-формате с выдержкой до 1/12 000 с, а AutoSnap выбирает наиболее удачный кадр. AMOLED-дисплей имеет диагональ 6.78 дюйма, разрешением FullHD+ и частотой 120 Гц.

В основе аппаратной платформы лежит чип MediaTek G100 Ultimate с 8 ГБ оперативной памяти, расширяемой за счет виртуальной, а также 256 ГБ постоянной, которую можно увеличить на 1024 ГБ с помощью карты памяти. Аккумулятор имеет емкость 5200 мАч, а в комплекте идет зарядка на 45 Вт. Есть защита от пыли и воды по протоколу IP66. Стоимость составит 18 990 руб.

Camon 40 Pro выполнен в обтекаемом корпусе черного, белого или морского цветов. Основная камера тут такая же, а вот фронтальная имеет разрешение 50 Мп и оснащена системой фокусировки по глазам. Изогнутый 6.78-дюймовый AMOLED-экран защищен стеклом Gorilla Glass 7i и имеет частоту 120 Гц.

Аппаратная платформа соответствует младшей модели. Эта и последующие модели имеют защиту IP68/IP69. Цена на новинку составит 22 990 руб.

Camon 40 Pro 5G также обладает обтекаемым корпусом черного, белого или морского цветов. Камеры соответствуют модели 40 Pro, а вот аппаратная платформа теперь строится на более производительном чипе Dimensity 7300 Ultimate. Изогнутый AMOLED-экран на 6.78 дюйма получил частоту 144 Гц. Оперативной памяти тут 8 ГБ (26 990 руб.) или 12 ГБ (29 990 руб.), постоянной – 256 ГБ.

Флагман Camon 40 Premier 5G обладает корпусом, оформленным в стиле ретро-камеры и доступен в черном и морском цвете. Здесь все четыре камеры имеют разрешение 50 Мп: основной модуль Sony с OIS, перископический телеобъектив с 3х кратным зумом, ультраширик с углом 119°, фронталка с фокусировкой по глазам. Используется более компактный 6.67-дюймовый AMOLED-дисплей с изогнутыми краями, разрешением 1.5K и частотой 144 Гц.

Аппаратная платформа строится на чипе Dimensity 8350 Ultimate с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ постоянной. Аккумулятор тут на 5100 мАч, в комплекте идет 70-ваттная зарядка. Модель можно будет приобрести за 44 990 руб.











