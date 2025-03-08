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Izbranniy
В российских магазинах появились финские часы Suunto Ocean для спорта и дайвинга
Модель Suunto Ocean обладает функциональностью умных мультиспортивных часов и компьютера для погружений

Модель Ocean выполнена в крупном корпусе (52x52x15.4 мм) из нержавеющей стали и армированного стекловолокном полиамида, оснащена сапфировым стеклом и силиконовым ремешком. Часы соответствуют стандартам ISO 6425 и EN 13319, что позволяет погружаться с ними на глубину до 100 метров.

Устройство оснащено круглым 1.43–дюймовым AMOLED-дисплеем высокой четкости (466x466 точек). Запас по яркости большой, есть автоматическая регулировка. Доступна функция AoD и активация поднятием. Сенсорное управление сочетается с тремя физическими клавишами.

Поддерживается бесплатная загрузка офлайн-карт, составление маршрутов и нанесение точек интереса, а двухдиапазонный GPS обеспечивает высокую точность позиционирования. Из датчиков есть пульсоксиметр, акселерометр, гироскоп, альтиметр, компас и термометр, а также поддерживаются внешние сенсоры, в том числе датчики давления в баллонах Suunto Tank Pod.

Ocean фиксирует количество пройденных шагов и сожженных калорий, отслеживает сон и вариабельность частоты сердцебиения, анализирует метрики Training Peaks, определяет высоту и атмосферное давление. Поддерживаются уведомления о сообщениях и звонках. Доступно 95 видов тренировок, но можно создать и свою собственную с уникальными экранами данных, а также объединить несколько в многоборье. Есть возможность составлять планы занятий и дополнительно увеличить функциональность за счет мини-приложений Suunto+, в наличии также функция автопаузы.

Устройство умеет анализировать фридайвинг, а также погружение с однокомпонентными и многокомпонентными газовыми смесями, используя фирменный алгоритм Bühlmann 16 GF. Кроме того, часы сами умеют определять начало и конец погружения. В процессе строится 3D-маршрут перемещения под водой, отслеживается глубина, контролируется давление в баллонах и декомпрессия.

Фирменное приложение позволяет не только получить развернутые и удобные для анализа данные по всем тренировкам и метрикам, но и карты маршрутов, а также ознакомиться с развернутыми советами ИИ-тренера. Производитель заявляет до 60 часов работы в режиме погружения, до 65 часов тренировок с GPS и до 16 дней использования в качестве умных часов. 

Suunto Ocean доступны полностью в черном цвете, в серебристом корпусе с черным и серым ремешками.

#умные часы #спорт #suunto #дайвинг
Источник: watchsport.ru
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