Основной упор в смартфонах линейки Samsung Galaxy S25 был сделан не на характеристики, а на искусственный интеллект Galaxy AI – часть функций теперь будет работать без доступа к интернету.

Одновременно с глобальной презентацией Samsung Galaxy Unpacked 2025, были открыты предзаказы на смартфоны S25, S25+ и S25 Ultra в России. Цена новинок начинается от 100 тыс. рублей, а в продаже они появятся 19 февраля. Оформившие предзаказ до 2 февраля смогут рассчитывать на подарочные наушники Buds 3 Pro и возможность оплаты в рассрочку.

Все модели получили новый процессор Snapdragon 8 Elite (3 нм), 12 ГБ оперативной памяти формата LPDDR5X, накопители UFC 4.0 и улучшенную систему охлаждения. AMOLED-экраны имеют частоту обновления 120 Гц, а их корпус защищен по стандарту IP68. Из беспроводных интерфейсов можно отметить 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC и GPS, есть стереодинамики и зарядка без проводов. В качестве ОС выступает Android 15 с оболочкой One UI 7.0.

Galaxy S25 – наиболее компактная модель линейки. Корпус из стекла и алюминия имеет габариты 146.9x70.5x7.2 мм и вес 162 г. 6.2-дюймовый дисплей обладает разрешением 2340x1080 пикселей. Камеры: основная на 50 Мп снимает видео в 8K, телефото x3 – 10 Мп, широкоугольная – 12 Мп, фронтальная – 12 Мп. Батарея емкостью 4000 мАч поддерживает 25-ваттную зарядку. Доступные расцветки – серая, голубая, мятная и синяя. Версия на 128 ГБ обойдется а 100 тыс. рублей, на 256 ГБ – в 110 тыс. рублей, на 512 ГБ – в 120 тыс. рублей.

От своего собрата Galaxy S25+ отличают увеличенные габариты (158.4x75.8x7.3 мм) и вес (190 г). Его 6.7-дюймовый экран имеет разрешение 3120x1440, а аккумулятор – емкость 4900 мАч и скорость зарядки 45 Вт. Версия на 256 ГБ продается за 130 тыс. рублей, а на 512 ГБ – за 140 тыс. рублей.

Galaxy S25 Ultra получил более скругленный корпус и плоский экран, из-за чего стал сильнее напоминать младшие модели. При этом у него титановый корпус габаритами 162.8x77.6x8.2 мм и весом 218 г. Также в комплект входит фирменный стилус S Pen. 6.9-дюймовый дисплей обладает разрешением 3120x1440.

Камеры получили небольшой апгрейд: основная (200 Мп), телефото x5 (50 Мп), телефото x3 (10 Мп), широкоугольная (50 Мп) и фронтальная (12 Мп). Батарея на 5000 мАч поддерживает 45-ваттную зарядку. Расцветки – черная, серая, серебряная и синяя. За версию с 256 ГБ просят 160 тыс. рублей, за 512 ГБ – 180 тыс. рублей и за 1 ТБ – 210 тыс. рублей.

ИИ-функции будут работать на русском без ограничений. Без доступа в интернет отныне можно превращать аудиозаписи в текст и делать тезисный пересказ, а также удалять и перемещать объекты на снимках. Утилита «AI-студия» позволяет создавать рисунки по описаниям, скетчам, фотографиям или комбинируя пару снимков.

Синхронный перевод звонков теперь поддерживается не только для телефонных вызовов, но и в Telegram и WhatsApp. Функция «обвести и найти» выполняет поиск информации и музыки, переводит текст и решает математические задачи. «Генератор текста» умеет создавать тексты на различные тематики. «Быстрый монтаж» выбирает лучшие моменты из галереи, создавая из них видеоролик.