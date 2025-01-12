Умные очки для плавания Holoswim 2 Pro с ИИ и дополненной реальностью теперь можно приобрести в России.

Модель умеет определять стиль и темп плавания, преодоленный путь и число гребков, потраченные калории и набранные баллы SWOLF, а также может вести по выстроенному тренировочному плану. Основная же «фишка» кроется в том, что показатели проецируются прямо перед глазами и не мешают обзору.

Holoswim 2 Pro также обладают покрытием Ultra-Nano, которое предотвращает запотевание, а надежную фиксацию на голове обеспечивает фирменное крепление FitWing. Очки совместимы с умными часами Garmin и Apple, откуда получают данные о ЧСС и геолокации, а также способны информировать о входящих звонках. Одного заряда достаточно для 6 часов плавания. Фирменная утилита позволяет анализировать собранные данные, а встроенный ИИ выдает оценку результатам и рекомендации по улучшению показателей.