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Техносфера
Франция заказала пушки, транспортные средства и вертолеты на сумму 1,1 миллиарда евро.
ПАРИЖ – Агентство оборонных закупок Франции заказало самоходные гаубицы, бронетехнику и вертолеты на сумму более 1,1 миллиарда евро (1,2 миллиарда долларов США) в рамках плана страны по модернизации своих вооруженных сил до 2030 года.

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Агентство закупает 109 гаубиц Caesar нового поколения, установленных на грузовиках, у Nexter Systems, подразделения KNDS, примерно за 350 миллионов евро, говорится в заявлении агентства, известного как DGA. Заказы, размещенные в декабре, также включают бронетранспортеры Serval от KNDS и Texelis и восемь дополнительных вертолетов NH90 для французского спецназа.

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Франция в своем законе о военных программах на 2024-2030 годы заложила в бюджет вооруженных сил 413 миллиардов евро, что на 40% больше, чем в предыдущий период. Правительство заявило, что стремится к тому, чтобы Франция оставалась крупной мировой державой, одновременно преобразуя вооруженные силы в контексте возвращения к конфликтам высокой интенсивности.

Агентство по закупкам сообщило, что общий объем заказов на военную технику в 2023 году составил 20,3 миллиарда евро, из которых почти 9 миллиардов евро пришлись только на декабрь, включая закупку 42 самолетов Rafale на сумму более 5 миллиардов евро.

Эти заказы направлены на обновление и модернизацию потенциала вооруженных сил во всех сферах: воздушной, наземной, военно-морской и космической», — заявили в DGA.

По данным DGA, первые поставки гаубицы нового поколения ожидаются в 2026 году. Приказ был подписан 30 декабря и создаст около 300 рабочих мест по всей Франции в KNDS, Arquus, Safran Electronics & Defense и Aubert et Duval, сообщило агентство по закупкам.

DGA также заказало 420 легких бронетранспортеров на сумму около 500 миллионов евро после первого заказа в 2020 году на 364 машины. Четырехколесный Serval может перевозить 10 полностью экипированных солдат и частично заменяет VAB производства Arquus, поступивший на вооружение более 40 лет назад.

К 2030 году армия получит в общей сложности 978 машин Serval, из них 60 уже поставлены в 2022 году и 129 в 2023 году, сообщили в отделе закупок. Serval является частью программы французской армии «Скорпион» по модернизации своей бронетехники.

В декабре Франция заказала еще восемь вертолетов NH90 Caiman Standard 2 за 305 миллионов евро в дополнение к предыдущему заказу на 10 самолетов, сообщает DGA. 11-тонные вертолеты будут построены компанией Airbus Helicopters на ее площадке в Мариньяне на юге Франции и будут поставлены в период 2026-2029 годов, заменив вертолеты Caracal и Cougar, используемые спецназом.

Агентство по закупкам также заключило контракт с Naval Group на модернизацию авианосца "Шарль де Голь'" в 2027 году, когда крупнейший корабль ВМС Франции пройдет третий капитальный технический ремонт. Сдача работ ожидается в 2028 году, включая модернизированный радар от Thales, новую боевую систему надводных кораблей Setis 3.0 от Naval Group и новую противоракетную систему от MBDA, которой будет оснащен перехватчик Aster.

Модернизация «сохранит превосходные оборонительные возможности авианосца перед лицом будущих противокорабельных ракет и дронов», заявили в DGA.

В DGA заявили, что ожидают первую поставку 200 противотанковых ракет средней дальности Akeron в конце 2025 года из заказа на 1300 штук, размещенного в ноябре. В декабре агентство также закупило 329 зенитных ракет малой дальности Mistral 3 для пополнения запасов армии и флота. По данным DGA, совокупная стоимость двух заказов на MBDA составляет более 300 миллионов евро.

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Про новые танки для армии Франции пока не слова. 

#нато #франция #вооружение
Источник: defensenews.com
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