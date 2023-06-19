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Вьетнамский производитель электромобилей обязался выплачивать деньги владельцам в случае поломок
Для создания доверия к марке авто многие компании, производящие автомобили, идут на необычные шаги.Часто результат получается положительным. Посмотрим, как выйдет у вьетнамской компании.
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Вьетнамский производитель электромобилей VinFast объявил о "специальной политике послепродажного обслуживания", которая предоставляет владельцам компенсацию в размере до 300 долларов в случае, если у их автомобилей возникнут проблемы. В зависимости от проблем владельцы VinFast могут иметь право на получение сервисного ваучера или наличных денег при возникновении проблем с автомобилем.

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VinFast будет выплачивать владельцам до 300 долларов каждый раз, когда автомобиль ломается

В то время как признанным автопроизводителям часто прощают технические проблемы, новички, чтобы выжить должны делать все правильно. Ford, возможно, и является самой отзываемой назад автомобильной маркой в США, но по-прежнему рассматривается как надежный бренд. Для новой автомобильной марки правильное отношение к клиентам имеет первостепенное значение. В 1989 году, когда Lexus запустил LS 400 в США, то, как компания реагировала на жалобы клиентов, определяло доверие к бренду на протяжении десятилетий. Когда компания Lexus отозвала LS 400 из-за неисправности электропроводки, она отправила персонал, чтобы забрать, отремонтировать и вернуть автомобили клиентам бесплатно.

Вьетнамский автопроизводитель VinFast сегодня находится в аналогичном положении, поскольку его автомобили не вызывали большого положительного интереса после выхода на рынок США. Ошеломленный негативными отзывами, вьетнамский стартап решил компенсировать владельцам материально все проблемы, которые могут возникнуть у них с автомобилями. Компенсация зависит от типа проблемы и составляет от 100 долларов за незначительные неудобства до 300 долларов за неполадки, приводящие к неработоспособности транспортного средства. Если ремонт занимает более трех дней, владельцы VinFast также получают 100 долларов за каждый дополнительный день, в течение которого их автомобиль остается в эксплуатации.

Новая политика вступила в силу 15 июня в США и Канаде и будет действовать до дальнейшего уведомления. Суммы компенсации действительны на рынке США, о других рынках будет объявлено в ближайшее время. Интересно, что эти три типа проблем не исключают друг друга, и владелец VinFast может получить компенсацию за все из них, если они возникнут одновременно. Тип неисправности определяется компанией VinFast при диагностике автомобиля.

Производитель исходит из того, что если у владельца VinFast возникли проблемы с информационно-развлекательной системой, неисправен привод и на ремонт требуется более трех дней, он имеет право на компенсацию в размере не менее 400 долларов. В новых условиях не уточняется, какие клиенты получат ваучер на обслуживание, а какие получат наличные на руки.

Это интересный подход, призванный обеспечить положительное настроение тем, кто рассматривает возможность приобретения VinFast VF8, единственного автомобиля, который вьетнамский стартап в настоящее время продает в США. Это действительно смелый шаг производителя, учитывая стартовую цену в 46 000 долларов за кроссовер размером с Tesla Model Y. Базовый вариант с двумя двигателями развивает мощность 349 лошадиных сил, а его аккумулятор емкостью 87,7 кВт*ч обеспечивает предполагаемую дальность действия EPA в 264 мили (425 км).

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Для сравнения, Tesla Model Y стоит 47 740 долларов за двухмоторный вариант полного привода, построенный на аккумуляторе 4680 на заводе Giga Texas. Кроссовер Tesla имеет право на налоговый кредит IRA в размере 7500 долларов и обеспечивает запас хода в 279 миль (449 км) от батареи меньшего размера, расходующей 67,6 кВт*ч. У Tesla могут быть свои собственные проблемы с качеством сборки, но в этом отношении она и близко не подходит к VinFast VF8, которому, очевидно, есть что наверстать. Для создания пзакрепления на рынке покупателям VinFast VF8 дают 10-летнюю гарантию на вьетнамский электромобиль.

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