Любители бесплатно проехать по платным участкам дорог Нью-Йорка раньше просто устанавливали фальшивые бумажные номера. Полиция закрывала глаза на это. Теперь, похоже, терпению властей города пришел конец.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс во вторник объявил о компании против поддельных бумажных автомобильных номеров и так называемых автомобилей-призраков (машины с измененными или затененными) номерами, сказав о том, что фальшивые номера используются правонарушителями, зачастую совершающими другие преступления.

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Мэр Нью-Йорка обьявил о борьбе с фальшивыми бумажными номерами

“Когда вы видите людей, пользующихся бумажными номерами, нередко они делают это незаконно. Часто существует взаимосвязь между незаконным управлением автомобилем и владением оружием, наркотиками”, — сказал Адамс. Если чей-то номерной знак поддельный, возможно не заплатить за проезд за проезд по автомагистралям и мостам, которые оплачиваются через E-ZPass (электронная система взимания платы за проезд), путем фотографирования номеров и отправки зарегистрированному владельцу счета.

Использование поддельных бумажных номеров является мелким правонарушением. Те, кто использует такие номера, рискуют быть оштрафованными на сумму от 65 до 200 долларов, а автомобиль правонарушителя может быть отбуксирован на штрафную стоянку, сказал представитель полиции. Во вторник начальник транспортной полиции Нью-Йорка Ким Ройстер заявила, что число арестов, связанных с использованием временных бумажных номеров, возросло до 3568 - на 300% больше по сравнению с 893 арестами в 2016 году. По словам Ройстер в прошлом году четверть из 5500 автомобилей-призраков с незаконными номерами, были отбуксированы на штрафную стоянку.

Городские камеры контроля скорости и проезда на красный свет плохо работают с временными бумажными номерами, будь они законные или незаконные, что приводит к увеличению числа опасных нарушений ПДД. Временные бумажные номерные знаки можно легко найти и приобрести онлайн по цене от 70 до 200 долларов.

Офис мэра Нью-Йорка

“Транспортные средства-призраки невозможно отследить”, — объяснил Адамс, бывший работник транспортной полиции. “Мы знаем, что если мы не уберем их с улиц, они могут стать станут потенциально опасными для жителей Нью-Йорка. Мы вынуждены бороться с увеличением числа автомобилей-призраков”. Мэр поклялся, что полицейским дается указание не проезжать мимо этих транспортных средств, а останавливать их, проводить расследование, определять, имело ли место преступление, и принимать меры. Он заявил: “Мы больше не будем игнорировать автомобили бумажными номерами на наших дорогах”.

Водители, уклоняющиеся от уплаты платы за проезд, обходятся бюджету города примерно в 50 миллионов долларов ежегодно.

Полиция Нью-Йорка

По данным полиции за последний год возросло количество автомобилей-призраков. “Сегодня мы ставим в известность правонарушителей”, — заявила начальник транспортной полиции Нью-Йорка Ким Ройстер. “Если вы осмелитесь скрыть свой настоящий номерной знак или прикрепите к своему автомобилю измененный или поддельный временный номерной знак, мы в режиме реального времени будем разыскивать вашу машину и вас самих”.

Ройстер также подчеркнула, что попытка сократить количество нарушителей правил на дорогах - это не мимолетная инициатива, которая действует только в течение месяца или до конца лета. “Это часть повседневной работы каждого офицера полиции Нью-Йорка”, — сказала она.

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“Точно так же, как когда мы расследуем перестрелки и насильственные преступления, эти усилия основаны на оперативных данных, и мы используем данные полицейских, чтобы сосредоточиться на конкретных улицах, где, как нам известно, припаркованы автомобили с поддельными номерами или затемненными номерными знаками”.