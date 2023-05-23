Технологии совершенствуются путем упорного труда ученых и инженеров. Сильный коллектив ученых и инженеров позволил компании Gotion за 10 лет отшлифовать проблемную ранее технологию литий-марганцево-железо-фосфатного аккумулятора.

На своей ежегодной технологической конференции в Хэфэе, провинция Аньхой, китайская компания по производству аккумуляторов Gotion представила новую литий-марганцево-железо-фосфатную батарею L600 Astroinno , заявив, что батарея обеспечит дальность действия в 621 милю (1000 километров) от одной зарядки.

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Поскольку массовое производство должно начаться в 2024 году, новый аккумулятор Astroinno, как утверждается, прошел все необходимые испытания на безопасность. Батарея потенциально может прослужить до 4000 циклов зарядки-разрядки, что составляет примерно 2,4 миллиона миль (4 миллиона километров), что превышает средний срок службы автомобиля. Компания потратила 10 лет на разработку элементов собственными силами, чтобы сделать их коммерчески жизнеспособными и преодолеть предыдущие проблемы с батареями этого типа, которые отличались низкой проводимостью, и растворением марганца при высоких температурах, что означало, что они были слишком неэффективными и тяжелыми для успешного использования в электромобилях.

Компания Gotion's, одна из штаб-квартир которой находится во Фримонте, Калифорния, заявляет, что с помощью новых добавок к электролиту, совместного осаждения, инкапсуляции легирующих примесей и новой технологии гранулирования батарея L600 Astroinno больше не страдает от проблем выщелачивания марганца при высоких температурах. Батарея сконструирована в виде сэндвича с двусторонним жидкостным охлаждением и минималистичным дизайном, что позволяет сократить количество конструктивных элементов на 45 процентов и снизить вес конструктивных компонентов на 32 процента по сравнению с предыдущими версиями.

""LMFP -ячейка Astroinna L600 обеспечивает гравиметрическую плотность энергии 240 Втч/кг и объемную плотность энергии 525 Втч/л. Она выдерживает более 4000 циклов при комнатной температуре и 1800 циклов при высокой температуре, легко обеспечивает быструю зарядку в течение 18 минут и проходит все тесты на безопасность. Благодаря высокой плотности энергии батареи Astroinna мы также можем достичь дальности поездок в 1000 км, не полагаясь на материал NCM ", - сказал Чэн Цянь, исполнительный президент Gotionglobal.

Для сравнения, литий-ионные элементы с кремниевым анодом производства Amprius имеют плотность энергии 450 Втч/кг, в то время как элементы типа Tesla 4860, в которых используется графитовый анод, обеспечивают расчетную плотность энергии 272-296 Втч/кг.

Volkswagen уже является одним из клиентов Gotion'а, но китайский производитель аккумуляторов не раскрывает, какой автомобиль первым получит свои новые элементы L600.

В 2022 году компания Gotion имела в отделах научных разработок 6,267 сотрудников, что на 32% выше по сравнению с прошлым годом. Среди них было 2,578 сотрудников с ученой степенью.

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