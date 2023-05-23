Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
technonick За пост начислено вознаграждение
По заявлению китайского производителя аккумулятор с дальностью поездки 1000 км уже не фантастика
Технологии совершенствуются путем упорного труда ученых и инженеров. Сильный коллектив ученых и инженеров позволил компании Gotion за 10 лет отшлифовать проблемную ранее технологию литий-марганцево-железо-фосфатного аккумулятора.
рекомендации
-17000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
-9000р на RTX 4070 Gigabyte
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел

На своей ежегодной технологической конференции в Хэфэе, провинция Аньхой, китайская компания по производству аккумуляторов Gotion представила новую литий-марганцево-железо-фосфатную батарею L600 Astroinno , заявив, что батарея обеспечит дальность действия в 621 милю (1000 километров) от одной зарядки.

реклама

Поскольку массовое производство должно начаться в 2024 году, новый аккумулятор Astroinno, как утверждается, прошел все необходимые испытания на безопасность. Батарея потенциально может прослужить до 4000 циклов зарядки-разрядки, что составляет примерно 2,4 миллиона миль (4 миллиона километров), что превышает средний срок службы автомобиля. Компания потратила 10 лет на разработку элементов собственными силами, чтобы сделать их коммерчески жизнеспособными и преодолеть предыдущие проблемы с батареями этого типа, которые отличались низкой проводимостью, и растворением марганца при высоких температурах, что означало, что они были слишком неэффективными и тяжелыми для успешного использования в электромобилях.

Компания Gotion's, одна из штаб-квартир которой  находится во Фримонте, Калифорния, заявляет, что с помощью новых добавок к электролиту, совместного осаждения, инкапсуляции легирующих примесей и новой технологии гранулирования батарея L600 Astroinno больше не страдает от проблем выщелачивания марганца при высоких температурах. Батарея сконструирована в виде сэндвича с двусторонним жидкостным охлаждением и минималистичным дизайном, что позволяет сократить количество конструктивных элементов на 45 процентов и снизить вес конструктивных компонентов на 32 процента по сравнению с предыдущими версиями.

""LMFP -ячейка Astroinna L600 обеспечивает гравиметрическую плотность энергии 240 Втч/кг и объемную плотность энергии 525 Втч/л. Она выдерживает более 4000 циклов при комнатной температуре и 1800 циклов при высокой температуре, легко обеспечивает быструю зарядку в течение 18 минут и проходит все тесты на безопасность. Благодаря высокой плотности энергии батареи Astroinna мы также можем достичь дальности поездок в 1000 км, не полагаясь на материал NCM ", - сказал Чэн Цянь, исполнительный президент Gotionglobal.

Для сравнения, литий-ионные элементы с кремниевым анодом производства Amprius имеют плотность энергии 450 Втч/кг, в то время как элементы типа Tesla 4860, в которых используется графитовый анод, обеспечивают расчетную плотность энергии 272-296 Втч/кг.

Volkswagen уже является одним из клиентов Gotion'а, но китайский производитель аккумуляторов не раскрывает, какой автомобиль первым получит свои новые элементы L600. 

В 2022 году компания  Gotion имела в отделах научных разработок  6,267 сотрудников, что на 32% выше по сравнению с прошлым годом. Среди них было 2,578 сотрудников с ученой степенью.

рекомендации
Дешевая 4070 MSI - надо брать
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
-30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Ситилинке
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#аккумулятор
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Новый способ зарядки может продлить срок службы АКБ как минимум на 20%
Исследователи создали литий-воздушную батарею с рекордной плотностью энергии
Замена батареи для iPhone и iPad станет ещё дороже
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Сырский: ВСУ продвинулись по флангам Бахмута на 700 метров за сутки и стремятся окружить Вагнер
57
Пригожин отправил Шойгу ироничное поздравление с днём рождения
33
Пригожин без прикрас прокомментировал происходящее в Белгородской области
67
Пригожин критикует раздачу наград «За взятие Бахмута», а ЧВК «Вагнер» могут остаться без медалей
33
Военнослужащий ВСУ записал видео отступления из Бахмута на одном из последних БТР
3
Создан прототип эластичной «электронной кожи», способный улавливать колебания давления и температуры
1
Продажи RTX 4060 Ti начнутся 24 мая
5
Сырский считает, что украинская армия удерживает участок в Бахмуте, с которого начнётся контрнаступ
11
Интел рассказала о новой архитектуре "x86-S", где "S" предположительно означает "упрощенный"
5
Сырский прокомментировал ситуацию в Бахмуте словами "Ситуация сложная, но под контролем"
8
Для веб-браузера Edge разрабатывают игровой режим
1
Украина получит эскадрилью западных истребителей - Спикер ВВС ВСУ
11
ВСУ предприняли неудачную попытку сбить миномётным огнём флаг РФ со здания в освобождённом Бахмуте
1
Путин поздравил вагнеровцев и военных ВС РФ с освобождением Артемовска
+
Первые сравнения бюджетных RTX 4060 Ti 8Gb и RX 7600 в бенчмарках: NVIDIA уверенно лидирует
2
ЧВК "Вагнер" создает новые линии обороны для ВС РФ на окраинах Бахмута
1
Проникшая в Белгородскую область украинская ДРГ ведёт бои возле ряда населённых пунктов
4
Немецкие Leopard и американские Abrams будут поражаться версией "Краснополя" для российских БПЛА
2
Медведев предложил Маску приехать в Бахмут и убедиться в поражении ВСУ
+
Gigabyte официально подтвердила цены на видеокарты RTX 4060 Ti: от $399 до $469
5

Популярные статьи

О быстрейшем твердотельном накопителе, обладающим скоростью оперативной памяти и состоящем из неё же
67
Почему конфликт с Украиной не является войной и ни одна страна его так не называет
64
Впечатления от Linux Mint 21.1 на игровом компьютере - противоречивый конкурент Windows в 2023 году
18
ТОП-8 способов сэкономить деньги при покупке комплектующих для ПК
10
Народная сборка для геймеров за 120 000р – 4К на максималках с GeForce RTX 4070 и Ryzen 7 5800X3D
34
Google Pixel Fold в сравнении с Samsung Galaxy Z Fold 4
6
Итоги гоночного уик-энда 20-21 мая
+
Экс-офицер армии США считает, что ВКС РФ надо разбомбить авиабазы около польско-украинской границы
10
Бионический глаз с нейронной сетью позволит вернуть зрение полностью слепым людям
2
Мои впечатления от игры Dead Island. Часть 3
+

Сейчас обсуждают

Kasyan
18:47
Откатались хрюшки. https://t.me/OstashkoNews/72872
Почему конфликт с Украиной не является войной и ни одна страна его так не называет
Kasyan
18:45
https://t.me/c/1418440636/15312
GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ стала быстрее карты двухлетней давности всего на 12%
Дмитрий
18:45
Зачем вешать если можно на колья насаживать!)))
Медведев призвал уничтожать диверсантов «как крыс» и не брать их в плен
Nope
18:45
Украина полна сюрпризов, в том числе и тактических.
Череватый: Украинское командование верит в окружение Бахмута и готовит тактические сюрпризы
Kasyan
18:42
Есть к чему стремится, для 404 это не предел!
Украина вошла в десятку стран в мире c самым бедным населением по мнению The Telegraph
Юрий Полкунов
18:41
фср2 будет и дальше развиваться, а 3 станет уделом только будующих карт ибо ai блоки появились только на 7000 серии необходимых для фср3
AMD FSR 3 может генерировать до 4 интерполированных кадров
Kostik_I
18:40
"аккумулятор с дальностью поездки" Мдаа.. неужели кто-то ездит на аккумуляторах...
По заявлению китайского производителя аккумулятор с дальностью поездки 1000 км уже не фантастика
Костяй
18:39
Скатертью дорога, вояки...
Премьер-министр Армении заявил о возможности выхода из ОДКБ
Роман Ильягулов
18:39
https://youtu.be/kRrOFRSqKRU
США могут ввести войска на Украину в случае поражения ВСУ после неудачного контрнаступления
Kasyan
18:38
Хрюшки правда не долго бегали! 39 укродегенератов отправились к Бандере. У хохлов всё стабильно, перемога превратилась в зраду. https://t.me/KB_Announcments/121102 https://t.me/OstashkoNews/72872
Пригожин без прикрас прокомментировал происходящее в Белгородской области
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем