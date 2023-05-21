США не хотят терять многие сотни миллиардов долларов в автомобилестроении и дарить их Китаю. США возвращают производство, в том числе электромобилей, на свою землю. Америка не хочет делиться новыми технологиями с Поднебесной. Чем ответит Китай?

Мир постепенно переходит к широкому использованию электромобилей, и тут речь идет о финансовых потоках в сотни миллиардов долларов, которые циркулируют в этой сфере. За лакомые куски финансового пирога идет (и будет идти еще ожесточеннее) борьба между самими производителями электромобилей, а также корпорациями, которые контролируют ресурсы, необходимые для производства электромобилей.

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Сборочная линия компании Nio в Китае

До сих пор Китайская Народная Республика имела львиную долю доходов с этих финансовых потоков, а также смотрела, кому из мировых брендов в Поднебесной разрешать, а кому не разрешать производить электромобили. А китайское производство электромобилей составляет 57,4% от мирового. Китай контролирует значительную часть мировых запасов полезных ископаемых, необходимых для производства электромобилей. Владение Китаем горнодобывающими предприятиями за рубежом, такими как кобальтовые рудники в Конго и никелевые рудники в Индонезии, позволяет стране иметь стабильные поставки полезных ископаемых и контролировать рынок.

Давайте посмотрим на только одну из сфер производства электромобилей - на аккумуляторные батареи. Как в мире выглядит ситуация с аккумуляторными батареями для электромобилей? Несмотря на западные инвестиции в миллиарды долларов в своих странах, Китай имеет значительное преимущество в этой отрасли. Добыча лития и других редких металлов, хорошо образованные инженеры и продвинутые научные исследования в этой отрасли, а также строительство гигантских заводов позволяют Китаю уверенно быть лидером. В стране перерабатывается 67 процентов мирового объема лития. Китай является ведущим производителем аккумуляторов и их компонентов на планете, на долю которого приходится 92 процента анодов, 77 процентов катодов и 66 процентов аккумуляторных элементов.

Китай также создал вертикально интегрированную отрасль по производству электромобилей от шахты до завода-изготовителя . Способность к быстрому масштабному производству была во многом обусловлена низкими затратами на рабочую силу и наличием значительного количества производителей заводского оборудования в Поднебесной (Китай уже до этого был значимым производителем авто с двигателем внутреннего сгорания).

Нет никаких сомнений в том, что в близком обозримом будущем Китай сохранит свою лидирующую долю в отрасли. В свою очередь США, используя закон об уменьшении инфляция, выстраивают альтернативную Китаю цепочку глобальных поставщиков. В США готовятся к скорой электрификации всего транспорта. И США хотят обойтись без импорта электромобилей, за счет производства собственных. К тому же технологии в электромобилях меняются очень быстро, а новые технологии теперь не проходят через ограничительные барьеры, воздвигнутые США. И США выходят постепенно вперед, делая Китай менее развитой в смысле ультрасовременных технологий страной.

Китай пытается сопротивляться; буквально 17 мая Китай заявил о недопустимости дискриминации Соединенными Штатами ученых из КНР. США обвиняют их в техническом шпионаже и стараются держать их подальше от своих технических лабораторий. Даже для учебы в университетах США молодым людям из КНР сложно получить визу. За контактами американских ученых с коллегами из Китая наблюдает ФБР.

Возможно, смена технологий в производстве электромобилей будет для Китая роковой.

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