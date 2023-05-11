Зарядные терминалы для зарядки электромобилей являются одни из самых незащищенных мест в цепочке электромобиль - владелец электромобиля - зарядный терминал. Похитители меди, идейно настроенные против электромобилей люди, хакеры вымещают свои чувства на зарядных терминалах.

Переход на электромобили требует некоторого терпения и преодоления многих неудобств. Самой большой проблемой при эксплуатации электромобиля является его зарядка. Тут кроется еще одна неожиданная для обычного автомобилиста неприятность, но дело не только в длительном времени зарядки и потери времени из-за поиска зарядного терминала. Недоброжелатели рассматривают зарядные терминалы как легкую добычу, они их блокируют, взламывают и отключают.

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Зарядные терминалы для электромобилей часто не контролируются никем. Они могут находиться на пустынных парковках или в каких-то сомнительных местах, где зарядный терминал и владелец электромобиля уязвимы для всякого рода криминала.

В светлое время суток водители электромобилей могут производить оплату при посещении торговых центров или заведений общепита, но ночью ситуация меняется. Зарядная станция не нуждается в сервисном сотруднике, поэтому поздний путешественник на электромобиле может оказаться в одиночестве во время процесса зарядки. Нередко злоумышленник может знать, что зарядную станцию никто не охраняет. Прошлым летом, сообщает портал Vice, в процессе зарядки автомобилей бандиты украли кабели зарядных устройств в Рино, штат Невада. Одно хищение произошло в отеле, другое - в торговом центре. В прошлом году в День Земли на зарядной станции в Лос-Анджелесе были срезаны все провода.

Похитители меди и те, кто крадет каталитические нейтрализаторы из бензиновых и гибридных автомобилей хотят заработать на воровстве. Но электромобили также уязвимы для злоумышленников, главный мотив которых - недовольство. Владельцы Tesla использовали “режим охраны” автомобиля, который записывает то, что видят камеры автомобиля, чтобы поймать вандалов. Оказалось, что некоторые злоумышленники были движимы неприязнью к электромобилям, либо конкретно к электромобилям Tesla. Пара из Флориды обнаружила, что кабель для зарядки был поврежден во время зарядки их Chevy Bolt от домашней розетки. Они подумали, что получили «черную метку». Замена поврежденного кабеля им обошлась в 450 долларов.

До сих пор случаи вандализма были относительно редкими. Представитель компании Electrify America, владеющих сетью зарядных терминалов, заявил, что на их долю приходится менее 1 процента ремонтов зарядных устройств и что компания установила дополнительное освещение и камеры в местах с проблемами. Но это не единственное осложнение. Зарядные станции подключены к Интернету для обработки платежей и отслеживания их статуса, и все, что подключено, поддается взлому. В январе этого года кто-то, используя уязвимость в программном обеспечении, удаленно взломал и получил контроль над экранами, управляющими зарядными устройствами компании Electrify America.

Воры, крадущие медь, хакеры, крадущие деньги с зарядных терминалов, недовольные люди, которые просто паркуют свои автомобили ДВС перед зарядными терминалами; проблемы при малейшем недосмотре кажутся безграничными. Несколько камер слежения не остановят самых решительных воров и злоумышленников. Не совсем безопасен и сам процесс оплаты - оплата с зарядного терминала подвергает владельцев электромобилей атакам хакеров.

Проблема отсутствия надзора за зарядными терминалами была очевидна уже в течение некоторого времени, по крайней мере, для женщин за рулем электромобилей. Женщины гораздо чаще возвращаются к поездкам на авто с ДВС после покупки электромобиля, чем мужчины. Перспектива сидеть неподвижно в одиночестве на темной парковке в течение получаса не вдохновляет американских женщин иметь электромобиль.

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