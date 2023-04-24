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Автоматическое оповещение о столкновении должно быть стандартной функцией безопасности
В экстренной ситуации автоматическое уведомление о столкновении может помочь службам экстренного реагирования быстрее добраться до пострадавших.
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Автоматическое оповещение о сбоях ACN - далеко не новая технология. Компания General Motors представила службу автоматического оповещения о столкновении OnStar в середине 1990-х годов, и с тех пор она распространилась практически на все новые автомобили на рынке. Согласно Consumer Reports (журнал Союза потребителей США), 13 автопроизводителей включают ее бесплатно в часть автомобилей, которые они продают в США, в то время как семь других автопроизводителей предоставляют пробный период продолжительностью не менее пяти лет. Но по истечении пробного периода вам придется либо заплатить за ежемесячную подписку, либо расстаться с этой функцией безопасности.

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Как указывает Consumer Reports, исследование, проведенное в 2019 году Национальной администрацией безопасности дорожного движения США, показало, что автоматическое оповещение о ДТП может спасти, по меньшей мере, 700 жизней в год. И Consumer Reports настаивает на том, чтобы автопроизводители перестали брать плату за подписку, чтобы поддерживать автоматическое уведомление о столкновении ACN всегда в активном состоянии. “Автоматическое оповещение о сбоях может спасти жизни. Оно должно входить в стандартную комплектацию всех новых автомобилей и оставаться активным  и бесплатным — независимо от того, что происходит с подписками на другие подключенные сервисы ”, заявил  Уильям Уоллес, заместителя директора Consumer Reports.

Доктор Эйлин Балджер, профессор хирургии Медицинского университета Вашингтона, изучила влияние автоматического уведомления о столкновении ACN  на показатели выживаемости после аварий и представила результаты в  Национальную администрацию безопасности дорожного движения США. “Все автомобили  обязаны иметь эту функцию, и никто не должен за это платить”, - сказала она для Consumer Reports. Это функция необходимой безопасности”.

Балджер привела в пример женщину, которую она лечила, чья машина упала в овраг и была найдена только восемь дней спустя. В автомобиле пострадавшей женщины отсутствовало  автоматическое оповещение о ДТП.  “Она выжила, потому что у нее не было опасных для жизни травм, но она была критически обезвожена и имела значительные осложнения, связанные с этим”, - сказала Балджер для Consumer Reports. “Автоматическое оповещение о ДТП немедленно сообщило бы: ‘Этот автомобиль съехал с дороги,  вот точное местоположение авто’, и кто-нибудь из спасательных служб отправился бы расследовать это ”.

Одним из заметных исключений среди автопроизводителей, которые взимают абонентскую плату за поддержание активности ACN, является компания Hyundai, которая недавно объявила, что все модели 2024 года будут поставляться в стандартной комплектации с бесплатным ACN . Таким образом, очевидно, что все другие автопроизводители могут сделать то же самое. Они просто еще этого не сделали. Но мы согласны с Consumer Reports. Автопроизводителям давно пора отказаться от платы за подписку и сделать ACN бесплатным стандартным приложением.

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#автоматическое оповещение о столкновении
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