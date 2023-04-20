Электромобили - это не новое изобретение. Они были на улицах США еще 100 с лишним лет назад.

Хотя изобретения Рудольфа Дизеля и Генри Форда, являются одними из самых ранних и важных событий в мире автомобилей (к большому огорчению поклонников Николя-Жозефа Кюньо - изобретателя авто с двигателем, работающим от пара), зачастую игнорируется то, что электрические автомобили были пионерами самоходной техники. Энтузиасты автомобильной техники интернет-портала Donut Media выложили видео о прекрасной поездке по местным дорогам и как управлять Baker Electric 100-летней давности.

реклама

Поездка на Baker Electric по улицам города Бербанк (англ. Burban,) Калифорния

Даже спустя целое столетие, самые ранние электромобили все еще работают как хорошо смазанные часики.

На видео представлен Baker Electric 1909 года выпуска, бесшумно выехавший из гаража автолюбителя Джея Лено.





Официально Baker Electric был классифицирован как безлошадный экипаж, который легко передвигается, учитывая, что его дизайнер, Уолтер С. Бейкер, начинал свой бизнес в зарождающейся автомобильной промышленности с изготовления осей для карет, запряженных лошадьми.

А благодаря новомодной технологии, известной как электричество, которая быстро становилась популярной в начале двадцатого века, компания Baker Motor Vehicle Company смогла потеснить лошадей, спроектировав и изготовив шикарную карету, которая катилась сама по себе, движимая вперед мало кому тогда понятным электричеством.

Это был очень ранний дизайн — один из первых, - поэтому на современный взгляд он выглядит примитивным, особенно рядом с такими электромобилями, как Lucid Air или Tesla Roadster, но 114 лет назад Baker Electric был передовым вариантом полностью электрических автомобилей. На самом деле, можно провести аналогии между ним и современными электромобилями и, возможно, даже автономными транспортными средствами: у Baker Electric не было рулевого колеса, и он представлял собой по большому счету сиденье на колесах. Что-то вроде современных роботакси, которые создает Zoox и другие компании.

Baker Electric управлялся с помощью рулевого рычага, так как дроссельная заслонка была рычагом, а не педалью, но за этим различием нетрудно увидеть линию, которая соединяет Baker Electric с современными электромобилями Tesla, Lucid и BYD. У них даже были те же ограничения, такие как большое время ожидания на зарядных станциях, которые существовали тогда в таких городах, как Нью-Йорк.

Конечно, зарядка электромобиля Baker Electric могла занять до 48 часов вместо трех-четырех часов, которые требуются современным электромобилям, но даже тогда у него был запас хода до 80 миль! Да, в отношении электромобилей всегда сквозила озабоченность дальностью поездок. Сохраняется такая озабоченность и сейчас, в 21 веке.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Источник: Jalopnik