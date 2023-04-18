Латинская Америка начинает быть привлекательной для поставщиков боевых роботов из Европы.

Milrem Robotics, ведущий европейский разработчик робототехники и автономных систем, подразделение EDGE, одной из ведущих мировых групп передовых технологий и обороны, впервые представила свои беспилотные боевые и противопожарные наземные транспортные средства (UGV) в Латинской Америке на выставке LAAD Defence and Security 2023 в Рио-де-Жанейро, Бразилия. На выставке были представлены боевые машины THeMIS Combat и многоцелевые спасательные автономные летательные аппараты. Автономные летательные аппараты THeMIS уже поставлены во многие страны мира.

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Автономные летательные аппараты THeMIS от Milrem Robotics уже зарекомендовали себя как надежная и дееспособная роботизированная система во многих странах и в самых разных климатических зонах, от тропиков до Арктики.

Дроны боевового назначения THeMIS обеспечивают высокоточную прямую огневую поддержку маневренных подразделений и действуют как мультипликатор сил. THeMIS, представленный на выставке LAAD, оснащен двухосевой гиростабилизированной станцией дистанционного вооружения GUARDIAN 2.0 от Escribano Mechanical & Engineering (EM & E), которая вместе с усовершенствованными датчиками и системой управления огнем позволяет спешенным пехотным подразделениям оценивать противника и поражать его на максимальных дистанциях, повышая защиту сил и живучесть днем и ночью, а также в неблагоприятных погодных условиях. Multiscope Rescue был разработан, чтобы обеспечить прочную и гибкую платформу со специальной полезной нагрузкой plug-and-play для различных спасательных миссий. Они могут выдерживать суровые условия и проникать в районы, которые труднодоступны для более крупных транспортных средств или слишком опасны для пожарных. Они оснащены противопожарными мониторами Hydra от InnoVfoam и идеально подходят для использования в промышленных условиях, на складах, в туннелях и при тушении лесных пожаров.

Разработчик известен автономными летательными аппаратами THeMIS и Multiscope, роботизированной БМП Type-X и базовым комплектом MIFIK (включается себя готовую платформу с поставляемым программным обеспечением для установки оборудования, которое будет действовать в автономном режиме). Milrem Robotics является лидером консорциума iMUGS, отвечающего за разработку европейской стандартизированной беспилотной наземной системы.

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