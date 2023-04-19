Когда срок службы самолета подходит к концу, из отлетавшего лайнера извлекаются всевозможные детали, материалы и компоненты.

Практичный дизайн и заклепки создают ощущение, что авиалайнеры созданы на века. Коммерческий авиалайнер может прослужить около 27 лет. Но в отлетавшем лайнере еще множество ценных узлов и компонентов на миллионы долларов. При покупке нового самолета авиакомпания потратит от 90 до 300 миллионов долларов на Airbus или Boeing . Таким образом есть прямой смысл возместить часть затрат, необходимых для замены стареющих самолетов за счет списанных воздушных судов.

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Как только авиакомпания закончит эксплуатацию одного из своих самолетов, она может попытаться найти покупателя, который сможет использовать старые авиалайнеры. Среди таких покупателей могут быть такие как грузовые перевозчики, так и пожарные компании. Но если продажа невозможна, самолет отправляют на авиакладбище, где он присоединяется к сотням других самолетов, ожидающих разборки.

Первым этапом извлечения максимальной ценности из старого самолета является демонтаж дорогостоящих комплектующих, таких как двигатели и шасси. Отдельные узлы могут быть отремонтированы и проданы для повторного использования. Другие можно использовать для обучения начинающих авиамехаников.

Эта сторона отрасли переживает бум благодаря задержкам с поставками новых самолетов как авиастроителями Airbus, так и Boeing , а также из-за растущего спроса на путешествия по всему миру. Из-за этого все больше деталей демонтируется со старых самолетов, чтобы оставшиеся лайнеры работали дольше, используя невыработанные ресурсы узлов списанных самолетов.

Но сколько деталей можно получить от 30-летнего самолета? Что ж, перечень может быть огромным. В традиционном узкофюзеляжном самолете можно найти около 200 деталей и узлов, которые можно отремонтировать и использовать повторно. Широкофюзеляжный авиалайнер может иметь до 2000 деталей, которые можно восстановить и продать.

Конечно, двигатели и шасси — это узлы, стоящие больших денег, но почти каждая деталь самолета достаточно дорогая, поэтому все, от закрылков до тележек для белья можно восстановить и продать другим компаниям.

Но не только авиакомпании скупают запчасти от стареющих авиалайнеров. Некоторые компоненты, такие как кресла, могут быть перепрофилированы и перепроданы в качестве сидений для офисов и домов. Элементы управления из кабин некоторых самолетов также можно использовать для обучения пилотов следующего поколения.

Детали, которые нельзя отремонтировать для использования на других самолетах, утилизируются и перерабатываются. Фактически, до 95 процентов деталей списанных самолетов могут быть переработаны — либо в виде целых частей, либо в виде металлолома и других материалов.

После этого остается только разобрать металлический фюзеляж. После демонтажа металлические и неметаллические части отделяются для переработки, а измельченный корпус продается на плавильный завод, где он переплавляется и превращается во что-то совершенно новое.

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Процесс использования деталей с отлетавших свое самолетов- выгодный с точки зрения получения дополнительного финансирования процесс, приводящий однако к старению авиапарков по всему миру. Старые узлы могут быть годными. но выпущены сравнительно давно и их ресурс моточасов уже далеко не такой большой, как у узлов, только что вышедших с конвейера. Нехватка поставок новых комплектующих из-за пандемии коронавируса означает , что количество самолетов, нуждающихся в обслуживании, растет, а количество наличия новых деталей, необходимых для такого обслуживания, сокращается.Таким образом, бывшие в употреблении детали сейчас намного более ценны, чем несколько лет назад.