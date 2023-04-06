Суперкар стоимостью 1,5 миллиона фунтов стерлингов (около 150 миллионов рублей) был изъят и увезен полицией после того, как выяснилось , что он управлялся без страховки.
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Ferrari F40 был отбуксирован на спецстоянку 31 марта в Лоустофте, графство Саффолк, Великобритания, в результате чего владельцу придется заплатить 150 фунтов стерлингов (около 14,900 рублей) за работу по транспортировке и ежедневные расходы на хранение, пока он не заберет его.
Полицейские сопроводили это сообщением следующего содержания: После нескольких проверок выяснилось, что у этого действительно дорогого автомобиля, который был недавно приобретен, не было никакой страховки… о боже, плохие времена".
Офицеры сказали, что водитель только недавно приобрел Ferrari, когда его поймали за нарушение закона.
Согласно закону, водитель получит обратно свой роскошный красный автомобиль только после покупки страхового полиса.
Представитель полиции Саффолка сказал: "Автомобиль был транспортирован сервисной компанией, и водитель может вернуть его, как только он докажет, что страховой полис был куплен.
Согласно веб-сайту Ferrari, F40 был впервые построен в 1987 году, чтобы отпраздновать 40-летие производства итальянского производителя спортивных автомобилей класса люкс.
Что делает автомобиль таким невероятным популярным и востребованным, так это то, что, по данным компании, было произведено всего 1311 автомобилей.
Для тех, кому посчастливилось владеть таким автомобилем, его максимальная скорость составляет 201 миль в час (324 км / ч).
Автомобили регулярно продаются по цене более 1 млн фунтов стерлингов (100 миллионов рублей), а некоторые экземпляры стоят более 2 млн фунтов стерлингов (200 миллионов рублей).