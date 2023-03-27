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Законопроект о субсидии в 1500 долларов на электровелосипед снова обсуждается в США
Америка страна автомобилистов. И все больше американцы предпочитают огромные внедорожники. И хотя сейчас курс автомобилестроения - переход на электромобили, оказалось, что это не решает проблему загрязнения. Американцы стали подумывать о электровелосипедах.
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Два года Эрл Блюменауэр и Джимми Панетта представили программу стимулирования электровелосипедов Kickstart в рамках закона об окружающей среде, которая предлагала предоставить американцам скидку до 1500 долларов на новый электровелосипед. Законопроект стал бы катализатором внедрения нового вида транспорта, который может значительно сократить выбросы парниковых газов при использовании вместо автомобиля. Закон не прошел в Сенате.

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Теперь законопроект об электровелосипедах вернулся, и новая версия была представлена 21 марта, как в Палате представителей, так и в Сенате. Но сейчас, в отличие от прошлого раза, экологические группы оказывают всестороннюю поддержку законодательной инициативе.

“Сейчас в разговорах о климате определенно больше внимания уделяется потенциалу электровелосипедов”, - сказала Ноа Банаян, директор по федеральным связям People for Bikes, ассоциации велосипедной индустрии, которая лоббировала использование электровелосипедов.

Транспорт долгое время был основным источником парниковых газов в Соединенных Штатах, причем легковые автомобили производят более половины таких выбросов. Есть два основных способа решить эту проблему: вы можете сделать так, чтобы автомобили меньше загрязняли окружающую среду во время эксплуатации, или вы можете побудить людей меньше ездить. Американские правозащитные группы в прошлом сосредоточились в основном на первом способе. Их главным приоритетом было повышение топливной экономичности автомобиля, а не смена вида транспорта.

“Мы не могли придумать, как оторвать людей от руля”, - сказал Дэн Беккер, который был директором программы Sierra Club (Сьера Клуб - известный и влиятельный политический клуб в США, за поддержку которого на местных выборах борются многие кандидаты) по глобальному потеплению в 1990-х и начале 2000-х годов.

Американцы продолжали наматывать все больше и больше миль на своих прожорливых внедорожниках. С 1990 по 2020 год выбросы от транспорта в США выросли на 6,6 процента, быстрее, чем в любом другом секторе.

Сторонники велосипедов  не обладают большим влиянием, но наука о климате на их стороне. Исследования OECD (Организация экономического сотрудничества и развития) показывают, что поездки на электровелосипеде или автобусе (даже на дизельном топливе) создают меньше выбросов, чем использование электромобиля. В том же году исследование, проведенное Университетом Торонто, показало, что самые оптимистичные прогнозы внедрения электромобилей все равно не предотвратят катастрофического повышения глобальной температуры на 2 градуса без одновременного сокращения времени вождения.

Каким бы неудачным не было тогда решение Сената,  оно привлекло внимание со стороны политических и экологических групп, которые теперь стали сторонниками электровелосипедов. “Сейчас в разговорах о климате больше внимания уделяется потенциалу электровелосипедов”, - сказала Банаян.

Есть еще одна причина, по которой экологические группы выступают за электровелосипеды, а также за распространение автобусных перевозок и пешие прогулки. После того, как электрификация автомобилей в соответствии с Законом о снижении инфляции (Inflation Reduction Act of 2022) нанесла удар по платежеспособности населения, "зеленым" группам нужны новые драконы, которых нужно убивать. Смена приоритета с электромобилей на электровелосипеды лежит в русле новых задач экологических организаций, поддерживая активность своих идейных сторонников.

Приведет ли содействие со стороны экологических организаций к финансированию из федеральной казны и льготам по расширению автобусного сообщения, развитию производства и продаж электровелосипедов и инфраструктуры для них? Не обязательно, особенно с республиканцами, возглавляющими Палату представителей. “Шансы любого законопроекта пройти через обе палаты весьма ограничены ”, - сказала Банаян, заявив, что будущее нового законопроекта об электронных велосипедах будет “трудно предсказать”.

Отрадно, что те, кто ранее часто в одиночку боролся за езду на велосипеде и пешую ходьбу, готовы обрести новых могущественных союзников. “Нам необходимо сменить видение проблемы, чтобы достичь наших климатических целей”, - сказала Кэтрин Гарсия, директор кампании "Чистый транспорт для всех" политического клуба Sierra Club. ”Это послание отражает национальные приоритеты Sierra Club ”. Вряд ли бы можно было услышать что-то подобное от лидеров ее организации двадцать лет

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