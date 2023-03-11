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Если вы думаете над тем, покупать ли вам электромобиль, имейте в виду, что они крайне не любят зимы и их характеристики будут хуже заявленных производителями.
Новое исследование выяснило, что популярные в Европе электромобили в условиях зимы почти на треть снижают некоторые свои характеристики.
Обзор 12 наиболее продаваемых электромобилей в Великобритании показывает, что в самом худшем случае максимальный пробег автомобиля при полной заряде батареи снизился на 32, 8%.
Аутсайдер среди электромобилей в данном обзоре был китайский Ora Funky Cat, чья стоимость в Великобритании начинается с £31,995 (2 900 000 рублей).
Исследование показало, что этот электромобиль способен в холодных условиях проехать около 210 километров до полного разряда батареи. Официальный пробег производителя указан 310 километров. Просадка характеристик почти на 33%.
Другой электромобиль с печальными данными- Renault Megane E-Tech. Французский Хэ́тчбек в тестах в условиях холодной погоды не порадовал снижением пробега на 30-32 % ниже паспортных характеристик.
Другой электромобиль в обзоре - китайский MG4 EV- семейного формата и самый дешевый на рынке продаж, стоимостью £26,995 (чуть меньше чем 2 500 000 рублей). Его заявленный пробег 435 километров. Однако, в условиях зимних тестов он проехал только 315 километров. Снижение пробега составило около 27, 6%.
На другом конце обзора располагается модель электромобиля, которая имеет самый близкий к заявленному пробег. Это Nissan Ariya SUV, стоимостью £55,890 (около 5 000 000 рублей). Но даже эта модель имеет 16% потерь длины пробега от заявленной производителем. По факту 433 километра вместо паспортных 518 километров.
Tesla Model Y Long Range стоимостью £52,990 (4 800 000 рублей) при эксплуатации зимой занимает почетное 2-е место с потерей пробега около 17.8 %. 338 километров во время теста вместо заявленных 533 километров до того момента пока разрядится батарея.
Свой комментарий по поводу шокирующих цифр дал Вилл Найтингэйл, участвовавший в тестах. «Все больше людей владеют электромобилями или думают об их покупке. Для них будет очень важно узнать какое расстояние реально проедет автомобиль от одной подзарядки», сказал он.
И хотя общеизвестно, что холодная погода негативно влияет на заряд батареи (особенно если дополнительно используется обогрев салона), тест проводился для того чтобы знать точные цифры возможного пробега в условиях зимы Великобритании.
Для того чтобы обеспечит объективность результатов тестов, все поездки проводились в одно и тоже время, по одному и тому же маршруту.
Маршрут 24,15 километра имел полное соответствие вождению в городских условиях с расстоянием:
- 4,15 километра пуск - стоп (симуляция светофора)
- 6,44 километра на скорости 80,5 км/ в час,
- 12, 86 километра на скорости 113 км/ в час.
Давление шин было согласно рекомендованных производителем значений.
Батарея была заряжена и после этого помещена в прохладные условия на 14 часов с температурой от 0 до+2 градусов Цельсия.
Подогрев салона во всех автомобилях выставлялся на значение 19,5 градусов.
Автомобили по маршруту двигались колонной, поочередно становясь в лидирующую позицию, для того чтобы ни у одного из автомобилей не было преимущества при движении.
Источник: thisismoney.co.uk