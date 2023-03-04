Мостоукладчик с бронированным корпусом способен быстро наводить мосты через преграды.

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Пентагон объявил о новом транше помощи Украине, содержащем танковые мостоукладчики AVLB, а также 227-мм ракеты, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, 25-мм пушечные боеприпасы.

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В официальном релизе не уточняется точный тип мостоукладчика AVLB. Пентагон с тех пор подтвердил, что это танковые мостоукладчики на основе танка M60, но общее количество машин в транше пока неясно.

Армия США впервые взяла на вооружение эту модель танкового мостоукладчика в начале 1960-х годов. Базовый вариант танка M60, на котором базировались первоначальные версии, начал поступать на армейскую службу в 1957 году. Танковые мостоукладчики AVLB изготовлялись на основе нескольких версий танка M60.

Самым непосредственным отличием мостового укладчика AVLB M60, которым управляет экипаж всего из двух человек, от танка M60 является снятие башни и замена её гидравлическим мостово-пусковым механизмом.

Пока транспортное средство находится в движении, мост хранится сложенным пополам, и затем раскладывается механизмом запуска моста при его развертывании. Первоначальная конструкция моста составляет около18 метров длину и около 3.8 метров в ширину. На протяжении многих лет конструкция мостоукладчика совершенствовалась, главным образом учитывалась повышенная нагрузка на мостовые пролеты.

Сколько веса может выдержать мост, зависит от того, как он установлен, при этом он способен выдерживать более тяжелое оборудование, если он находится на плотной, устойчивой земле. Например, согласно одной из незасекреченных армейских инструкций, версии моста, используемые с M60 AVLB, могут поддерживать вес танка текущего поколения M1A2 SEPv3, весом около 72 тонн, но только при перемещении через преграду шириной не более 14, 6 метра.

Обычно экипажу мостового укладчика ALVB требуется от двух до пяти минут, чтобы установить мост, и около 10 минут, чтобы загрузить его обратно в транспортное средство.

Отправка мостового укладчика AVLBs M60 в Украину имеет смысл из-за специфического характера географии конфликта. В то время как бронированные мостовые укладчики чаще всего применяются при пересечении водных путей, таких как каналы и малые реки, они также могут быть использованы для того, чтобы переправить тяжелую технику через другие препятствия, включая траншеи, большие овраги и талую землю в весеннюю распутицу

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