Учения не пришлись по душе Вашингтону, но придают уверенности Москве на фоне событий вокруг Украины. Учения также рассматриваются как придающие дополнительный импульс Москве на фоне того, как она недавно объявила, что ее силы освободили город Соледар.

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Некоторые военные аналитики считают, что учения, проводимые на стратегически важном морском пути могут стать регулярным событием. Фрегат ВМФ РФ на совместных учениях с Китаем в прошлом месяце. Фото Xinhua via AP

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Как 19 января сообщили южноафриканские источники, объединенные учения, с кодовым названием «Моси», что означает «дым» на местном языке Tswana, пройдут с 17 по 27 февраля.

Китайские и российские военно-морские корабли объединят свои силы для учений у портового города Дурбан и залива Ричардс, одного из стратегически важных судоходных маршрутов, соединяющих Европу и Азию.

Это будут вторые подобные учения после предыдущих учений в ноябре 2019 года.

США, которые следовали в курсе многолетнего стратегического сотрудничества с ЮАР, тут же возмутились.

Дэвид Фельдманн, пресс-секретарь посольства США в ЮАР, сказал, что США «с озабоченностью» отметили план проведения учений, «проводимых несмотря даже на то, что РФ проводит СВО на Украине».

Претория не захотела присоединиться к осуждению действий России.

ЮАР также хочет получить больше финансовой поддержки от Вашингтона, чтобы возродить свою находящуюся в глубоком кризисе экономику.

Южная Африка недавно приняла председательство в блоке БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка), который стремится бросить вызов доминирующему Западу, возглавляемому США. БРИКС может повысить безопасность своих стран на море, превратив учения в регулярные трехсторонние учения.

Сейчас военно-морской флот Китая на регулярной основе проводит рейды против пиратов в районе проведения учений.

Для Китая этот район также важен, потому что является частью судоходных маршрутов страны для транспортировки нефти и сжиженного газа, а объединение усилий с ВМС России для проведения регулярных совместных учений снизит расходы китайского флота.

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Совместные учения трех стран были приостановлены на три года из-за пандемии Covid-19. По мнению Китая, совместные трехсторонние учения имеют хорошую перспективу.