Некоторые военные аналитики считают, что учения, проводимые на стратегически важном морском пути могут стать регулярным событием.
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Как 19 января сообщили южноафриканские источники, объединенные учения, с кодовым названием «Моси», что означает «дым» на местном языке Tswana, пройдут с 17 по 27 февраля.
Китайские и российские военно-морские корабли объединят свои силы для учений у портового города Дурбан и залива Ричардс, одного из стратегически важных судоходных маршрутов, соединяющих Европу и Азию.
Это будут вторые подобные учения после предыдущих учений в ноябре 2019 года.
США, которые следовали в курсе многолетнего стратегического сотрудничества с ЮАР, тут же возмутились.
Дэвид Фельдманн, пресс-секретарь посольства США в ЮАР, сказал, что США «с озабоченностью» отметили план проведения учений, «проводимых несмотря даже на то, что РФ проводит СВО на Украине».
Претория не захотела присоединиться к осуждению действий России.
ЮАР также хочет получить больше финансовой поддержки от Вашингтона, чтобы возродить свою находящуюся в глубоком кризисе экономику.
Южная Африка недавно приняла председательство в блоке БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка), который стремится бросить вызов доминирующему Западу, возглавляемому США. БРИКС может повысить безопасность своих стран на море, превратив учения в регулярные трехсторонние учения.
Сейчас военно-морской флот Китая на регулярной основе проводит рейды против пиратов в районе проведения учений.
Для Китая этот район также важен, потому что является частью судоходных маршрутов страны для транспортировки нефти и сжиженного газа, а объединение усилий с ВМС России для проведения регулярных совместных учений снизит расходы китайского флота.
Совместные учения трех стран были приостановлены на три года из-за пандемии Covid-19. По мнению Китая, совместные трехсторонние учения имеют хорошую перспективу.