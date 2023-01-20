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Численность населения Китая сокращается, несмотря на поддержку многодетных семей
Политика Китая один ребенок в одно семье привела к тому, что сегодня никто в Китае особо рожать не хочет. Это признают и власти Поднебесной. К концу 21 века китайцев станет на миллиард меньше.
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Во вторник Пекин сообщил о своей первой с 1961 года убыли населения. Официальное Национальное бюро статистики выпустило доклад, что в 2022 году появилось на свет 9,56 миллиона человек и умерло 10,41 миллиона.

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Численность населения Китая в 2022 году составила 1,412 миллиарда человек, что на 850 000 человек меньше, чем в 2021 году.

В Поднебесной начался длительный демографический спад. В конце этого столетия население Китая составит около трети от сегодняшнего. Прогнозируемое снижение - наиболее большое в истории страны в отсутствие войны или болезней.

Есть признаки того, что китайские чиновники существенно завышают численность населения Китая. Население в середине 2022 года, согласно статье И Фусяня из Университета Висконсин-Мэдисон, составляло 1,28 миллиарда человек, а не 1,41 миллиарда по данным  Национального бюро статистики. В 2018 году И пишет, что население Поднебесной двигается в сторону сокращения. Он отметил, что демографические показатели Пекина не согласуются с другими официальными и неофициальными данными.

Вариант с самой низкой численностью населения Китая - составляет 487,93 млрд. Прогноз ООН относительно Китая по показателю самой низкой численности населения снизился. Он составлял 684,05 миллиона и был опубликован в 2019 году.

Все демографические расчеты исследователей даже в Китае выглядят удручающими. Демографы из Сианьского университета Цзяотун в конце 2021 года подсчитали, что население Китая может сократиться вдвое в течение 45 лет, при условии, что страна сохранит коэффициент рождаемости - на уровне 1,3.

Коэффициент рождаемости Китая составил 1,18 в 2022 году, что является рекордно низким показателем для десяти наиболее густонаселенных государствах планеты. Yi считает, что в 2020 году он мог на самом деле быть на уровне 0,9. Если он прав, то общий коэффициент рождаемости в прошлом году был еще ниже.

Тем не менее, каким бы ни был коэффициент рождаемости сегодня, он наверняка упадет в ближайшие годы. Согласно опросу, проведенному Коммунистической лигой молодежи в прошлом году, 44% городских китайских женщин в возрасте от 18 до 26 лет не намерены выходить замуж. Это важно, потому что незамужняя женщина не может родить без особого разрешения.

Демографические проблемы Китая не ограничиваются тем, что женщины не хотят выходить замуж. Повсеместный пессимизм, усугубленный постоянными волнами Ковид-19 и экономический спад (а темпы роста цен впечатляющие) также влияют на готовность семей рожать детей.

Есть те люди, кто думает, что Китай еще не находится в кризисе. «Они не верят в сценарии быстрого конца света», — сказал Пол Чунг, бывший главный статистик Сингапура. Такие люди думают, что у Китая куча времени и полно народа для выполнения поставленных задач».

Все это верно, но отчасти, потому что демографические изменения за несколько лет не происходят, а попытки Пекина по улучшению демографической ситуации были крайне неудачными. Меры, принятые для повышения рождаемости, были слишком незначительными и слишком запоздалыми. Кроме того тактика «нулевой терпимости к COVID-19» оказала негативное влияние на рождаемость, так как при введении жесткого карантина молодые люди сидели по домам, не имея возможность знакомиться и заводить семьи. А основная проблема заключается в том, что снижение рождаемости было вызвано долголетней ошибочной политикой властей Поднебесной.


Пекин отказался от своей политики одного ребенка и переключился на свою политику двух детей в начале 2016 года. Затем в 2021 году страна пришла к политике трех детей. Однако увеличения рождаемости не произошло. Фактически, прошлый год имел самый низкий уровень рождаемости в истории Китайской Народной Республики. Так что, власти Китая с треском провалили политику двух и трех детей.

В любом случае, как заявила официальная газета Китая China Daily в декабре 2020 года, «тенденции сокращения населения необратимы». Компартия Китая видела  шанс исторического подъема Китая за счет увеличения населения, однако теперь мы видим, что руководство Китая сильно просчиталось и китайское государство неустанно движется в сторону сокращения населения.

Так почему кого-то кроме самих китайцев волнует китайская демография?

Вот выводы очень известного индийского политолога Брахмы Челлани.  У Китая есть очень немного времени для изменения мирового порядка в свою пользу, прежде чем он столкнется с демографическим кризисом, замедлением экономического роста и неблагоприятной глобальной обстановкой. Люди начинают думать о Китае как о необратимо ухудшающемся обществе. Это означает, что Пекин будет спешить с достижением своей «китайской мечты».

Это также означает, что Си Цзиньпин может действовать решительно, агрессивно и, следовательно, застать других врасплох.

Например, Индия. В прошлом месяце Китай «отличился» крупномасштабным наземным вторжением в Аруначал-Прадеше. Некоторые китайские горячие головы утверждают, что Китай должен разрушить Индию, чтобы не «опоздать».

Кстати, значительное число исследователей считает, что население Индии уже обогнало население Китая. Йи, ученый из Университета Висконсин-Мэдисон, считает, что Нью-Дели опередил по населению Пекин в 2014 году.

Си, безусловно, знает, что в Индии население будет почти на миллиард человек превышать население Китая где-то в середине этого века.

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