Стена, которую канцлер Германии Олаф Шольц возводит, отгораживаясь от идеи отправки танков Leopard на Украину, вот-вот будет разрушена. Польша, как и несколько скандинавских стран, готова отправить свои танки через границу к соседу. Но Германия, как производитель и держатель лицензии, имеет право вето.
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До сих пор Германия сопротивлялась международному давлению. «Германия не будет одинока в этом решении», — сказал Шольц в конце прошлого года. Но это не захлопнутая наглухо дверь. Берлин не хочет быть первым, кто может получить военные трения с Россией.
Намеки канцлера Германии вот-вот сбудутся. Трещины уже начинают появляться внутри федерального правительства. Первым «стукнул кувалдой по стене» вице-канцлер и министр экономики Германии г-н Роберт Хабек. Он считает, что Берлин должен позволить своим заказчикам отправлять танки Leopard на Украину.
«Я думаю, что если другие страны хотят помочь, им не следует препятствовать, и их помощь не должна быть остановлена», — сказал г-н Хабек.
Польша является самой настойчивой в своем стремлении направить танки Leopard на Украину. В конце прошлого года Варшава подвергла резкой критике решение Берлина отправить системы Patriot в Польшу, а не на Украину. Сумев завоевать благосклонность страны-производителя [США], Варшава пытается сделать то же самое с Берлином. Польша уже объявила, что готова немедленно отправить на Украину танки Leopard. Однако решение зависит от Германии, так как танки производятся в этой стране.
Господин Хабек добавил, что, по его мнению, украинская армия уже созрела для применения оружия западного производства. По его словам, Украина демонстрирует «точное применение» поставляемых Западу систем вооружения.
В настоящее некоторые украинские воинские подразделения проходят подготовку на Западе. Они учатся работать с западными вооружениями. Таким образом, сокращается время, необходимое для прохождения подготовки к эксплуатации военной техники.
Однако г-н Хабек уклонился от вопроса о том, должна ли Германия поставлять танки Leopard на Украину. Судя по всему, федеральное правительство Германии не хочет быть «белой вороной» в таких поставках. Однако, если Берлин решит также участвовать в поставках в составе коалиции, ему придется решать, где взять танки – из армейского запаса или со складов.
Германия обещала Украине 40 БМП Marder. Но, как уже писал Шпигель, они, скорее всего, будут поставляться из запасов немецкой армии. Причина: складированная бронетехника находится в плохом состоянии, и пройдет много времени, пока они не будут отремонтированы и отправлены. Думается, что отправят самую лучшую бронетехнику. Это подрывает боеспособность немецкой армии. Не повторится ли такая же ситуация, если Берлин согласится пожертвовать Киеву танки?
Первой страной, которая отправит свой основной боевой танк в Украину, является Великобритания. Официально Лондон объявит о своем решении, скорее всего, 20 января.
Лондон также объявил, что отправка 14 танков Challenger 2 временно нарушит боеспособность британской армии. Отсутствующие 14 танков не смогут принять в учениях НАТО. Но никаких потрясений не ожидается, так как у Лондона есть запас танков Challenger 2, которые он может быстро привести в оперативную готовность. Однако Берлин на данном этапе не может этого сделать, так как у него нет запасов