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Су 30 и F15 вместе поучаствуют в маневрах
В последние годы политика Китая заставляет Японию и Индию расширять военное сотрудничество.
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 Четыре сверхманевренных истребителя ВВС Индии [IAF] Су-30МКИ начинают совместные учения с истребителями превосходства Воздушных сил самообороны Японии [JASDF] J-15J Eagle. С 12 января по 26 января Индия и Япония проводят совместные учения Veer Guardian. Эти учения были отложены из-за эпидемии Ковид-19 в период 2020-2022 годов.

Учения Веер Гардиан (Veer Guardian)

10 января индийская группа боевых истребителей приземлилась на аэродроме на японской авиабазе Хякури. Впервые женщина-пилот возглавляет индийскую воздушную боевую группу. Индийские истребители сопровождали два самолета C-17 Globemaster III индийских ВВС и один самолет-заправщик IL-78  . Весь персонал и снаряжение, необходимые индийцам во время учений, перевозились самолётами C-17. Самолет-заправщик Il-78 обеспечил в воздухе дозаправку четырех  Su-30MKIs.

220 авиаэскадрилья ВВС Индии включает в себя четыре истребителя и личный состав. Эскадрилья базируется в Хальваре в северном штате Пенджаб. По пути в Японию весь личный состав и делегация делали остановки для отдыха в Таиланде и на Филиппинах.

Япония в совместных учениях будет представлена истребителями Mitsubishi F-2 из 7-го воздушного крыла и тяжелыми истребителями F-15J Eagle из крыла разработки воздушной тактики. Решение о проведении совместных учений было принято несколько месяцев назад на переговорах между двумя министерствами обороны. Индия поддерживает политику Японии и противодействие китайскому влиянию в регионе. Нью-Дели поддержал Токио в закупке противокорабельных ракет в рамках сотрудничества между странами в области обороны.

Другие совместные учения

До сих пор Индия и Япония участвовали в совместных учениях, но в основном это были высадки десанта и морские учения. В прошлом году подразделения сухопутных войск Японии отправились в Индию. Они приняли участие в маневрах  Dharma Guardian. Они проходили в важном транспортном центре Индии, г. Белгаум, Южная Индия. В совместном составе отрабатывались: рейд по укрытиям террористов в пригородах, оказание первой медицинской помощи в бою, рукопашный бой и стрельба в ближнем бою. Стороны выполняли серию хорошо разработанных тактических учений для нейтрализации угроз.  На учениях JIMEX в сентябре 2022 года в Бенгальском заливе японские и индийские военно-морские силы упражнялись в совместном развертывании. 

Планы обороны Японии

После окончания второй мировой войны Япония не уделяла так много внимания своей обороне. Однако последние годы действий Пекина изменили политику Токио. Территориальные споры между Японией и Китаем расширили планы укрепления обороны Японии.

В настоящее время Япония масштабно инвестирует в свою армию. Разработкой новых вооружений для военного противостояния занимаются японские оружейные компании. Япония выделит на эти цели 320 млрд. долларов США.

У Японии и Китая есть  трения по поводу необитаемых островов в Восточно-Китайском море, которые находятся под управлением Японии. Эти острова известны как острова Сенкаку в Японии и острова Дяоюй в Китае. Пекин часто отправляет военные самолеты или корабли в район этих островов. Япония болезненно реагирует на такое поведение Китая.

Токио также обеспокоен тем, что Пекин может принять решение о вторжении на Тайвань, что может втянуть Японию в конфликт. Реагируя на это, Япония разместит подразделение ПВО с ракетами класса «земля-воздух» на острове Йонагуни, самом западном острове вблизи Тайваня.

Индия и Китай

Индия, с другой стороны участвует в столкновениях  с Китаем в восточной части Ладакха и беспорядками вдоль линии фактического контроля.

В начале декабря произошло очередное столкновение индийских и китайских солдат в округе Таван индийского штата Аруначал-Прадеш. Обе стороны сообщили о нескольких раненых. По этой причине Индия организовала 15 и 16 декабря воздушные учения у границы с Китаем.

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