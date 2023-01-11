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Чехия ремонтирует и отправляет танки Т-72 на Украину.
На деньги США и Нидерланды Чехия наняла 150 специалистов для восстановления непригодных танков и другого вооружения и их дальнейшей отправки на Украину.
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Украина получает танки для боевых действий: в понедельник премьер-министр Чехии Петр Фиала поделился в Twitter фотографией, на которой он показал, как делает надпись на стволе чешского основного боевого танка Т-72, подлежащего передаче подразделениям армии на Украине.

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«Я написал короткое сообщение украинским военным о танке Т-72, передаваемому на Украину», — написал Фиала. Взамен чешские военные получат новые «Леопард II» немецкого производства.

Как сообщалось ранее, чешская компании наняла около 150 специалистов со всего мира для модернизации старой военной техники на заводе компании Excalibur Army в Штернберке. Модернизированное оборудование затем отправляется на Украину.

Кроме этого фирма модернизирует артиллерийские установки DANA и комплексы залпового огня RM-70 . Обе платформы поставлены украинским военным.

Крупнейшее соглашение, в рамках которого выполняет заказы Excalibur Army, - это поставка Украине при финансировании США и Нидерландами модернизированных танков Т-72. Такое взаимодействие дает выгоды всем заинтересованным государствам. Северо-Атлантический блок укрепляет возможности армии Украины, боевые возможности которой зависят от передачи помощи западных стран со всего мира, а Прага поддерживает благополучное развитие своей оборонной промышленности.

В ноябре прошлого года Прага и украинский «Укроборонпром» объявили о создании совместного оборонного кластера по производству военной техники и боеприпасов. Они также договорились сотрудничать по вопросам ремонта военного оборудования и разработке новых образцов вооружения.

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