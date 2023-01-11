Лучшее враг хорошего. По этому принципу в США начинается окончательное вытеснение способов приготовления пищи, возникшем в XX веке.

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По мнению Государственного агентства США по безопасности потребительских товаров(CPSC) газовые плиты причастны к заболеваниям детской астмы, возникающей от грязного воздуха дома. По сути, газовая плита несет в себе скрытую угрозу.

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Решения по ограничению применения газовых плит могут быть приняты CPSC в любой форме. Все, что представляет опасность должно ограничиваться. Использование газа внутри помещения загрязняет помещение. CPSC рассматривает меры по газовым плитам уже нескольких месяцев.

Исследование, проведенное в декабре 2022 года в Международном журнале экологических исследований и общественного здравоохранения (International Journal of Environmental Research and Public Health), показало, что использование газовой плиты в помещении связано с повышенным риском развития астмы среди детей. Исследование показало, что почти 13% заболеваний детской астмой в США связаны с использованием газовых плит.

CPSC планирует вынести вопрос об использовании газовых плит в публичное пространство с отрытым обсуждением. Помимо предлагаемого запрета газовых плит предлагается обсудить стандарты загрязнений от домашних приборов.

Доля газовых плит среди приборов для приготовления пищи в США составляет примерно 39-41%, хотя в некоторых регионах она в полтора раза выше.

Проведенные анализы продуктов горения природного газа доказали присутствие значительного уровня диоксида азота, окиси углерода и мелких твердых частиц, которые без надлежащей вентиляции могут превысить уровни предельных норм в помещении. Двуокись азота вызывает обострение астмы у детей даже в краткосрочном плане, а при долгосрочном вдыхании приводит к возникновению детской астмы у здоровых детей. Также, продукты горения, выделяемые газовыми плитами, провоцируют развитие сердечно-сосудистых заболеваний, рака и легочных заболеваний.

На данный момент Государственное агентство США по безопасности потребительских товаров не вводит никаких ограничений на применение домашних газовых плит. Любые решения будут приняты при тщательном изучении вопроса.

Сотрудники агентства планируют прийти к мерам регулирования рынка газовых плит в конце этого года.

Картина по Соединенным Штатам пестрая. Где-то запрещают установку газовых плит, например - Сан-Франциско в 2020 году, Нью-Йорк в 2021 году, где-то категорически приветствуют газовые плиты - Флорида, Техас.

По факту идет борьба между газовым лобби, поддерживающим власти отдельных штатов и городами, стремящимися избавиться от природного газа. Газовое лобби активно и действует очень решительно. Представители газовой промышленности считают, что при высоких температурах во время приготовления пищи в любом случае будут выделяться какие-то «грязные вещества», независимо от типа кухонной плиты.

Однако общий тренд в США направлен на вытеснение газовых плит из кухонь и на замену их электрическими плитами. Федеральными законами предусмотрены компенсации в размере 840 долларов США за установку электрической плиты и до 500 долларов США, чтобы покрыть переход с газоснабжения на электроснабжение кухонь.

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