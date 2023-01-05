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Финны подталкивают Европу к поставке танков на Украину
Старая проблема Германии вновь всплывает на поверхность. Финские политики предлагают Германии и другим странам НАТО поставить около 200 танков Leopard 2 на Украину.
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 В Европе насчитывается около 2000 боеспособных немецких танков Leopard 2. Они эксплуатируются в таких странах, как Германия, Финляндия, Дания, Испания, Норвегия и Польша.  Согласно нынешней позиции властей Украины эти страны могли бы объединиться и сформировать танковый пул, который бы пожертвовал из этого числа 10% танков  Украине.

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А первоначально такое предложение выработалось в политических кругах Финляндии, выступающих за отправку танков на Украину. Близкие к правительству финские политики считают, что Европа не может тянуть с решением о предоставлении Украине танков. По мнению финских политиков, такие же дебаты должны состояться и в Дании.

В Финляндии считают что:

- получать устаревшую советскую и западную технику для Украины-  не лучший вариант

- Leopard 2 считается современным танком, способным успешно вести боевые действия в современных реалиях 

- Leopard 2 не только может конкурировать  со стареющими советскими танками Т-64, Т-70 и Т-80, но и может повлиять на исход боевых действий. 

Германия осторожничает

Однако если страна купила танки, не всегда это значит, что она их может продать. По крайней мере, если речь заходит о Leopard 2. Любой стране, кто решит подарить Украине танки Leopard 2, нужно получить разрешение от Германии. Германия является производителем этих танков. В последние месяцы среди немецких политиков и общества идут жаркие дебаты о том, должен ли Берлин поставить Leopard 2 в Киев. В конце прошлого года канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия не будет в одиночку поставлять танки Украине. Совместная кооперация Европы, то за что берутся финские политики – это инициатива по выходу Германии из затруднительного положения.

Что думает Дания

Однако многие датские политики и военные эксперты считают, что проблема рисков Европы кроется не в том чтобы назвать точную цифру поставляемых  танков на Украину, а в том, что напряженность между Украиной и Россией в этом случае будет обостряться еще больше, чем сейчас и выйдет за пределы Украины.

Некоторые военные специалисты Дании считают, что собственное производство танков дает Москве преимущество. Украина получила сотни советских танков от партнеров в Евросоюзе, в том числе Т-72, но в скором времени оставшиеся танки выйдут из строя.

Военные аналитики Дании считают, что именно по этой причине в какой-то момент, Западу, а точнее Европе, придется пожертвовать танки Украине. Но если это произойдет, говорят аналитики,  Киеву крайне важно обеспечить регулярные поставки запчастей и боеприпасов.

Однако поставка танков Leopard 2 возможна, только при предварительном обучении экипажей. Украинцам потребуется гораздо больше времени, чтобы научиться ремонтировать западную технику на местах, чем стрелять из танка. И это лишь часть технических трудностей, с которыми столкнутся Украина и Европа.

Однако Министерство Обороны Дании на данный момент воздерживается от обсуждения вопроса о безвозмездной передаче танков Украине. Речь идет не об отказе, а об молчании, что не исключает участия министерства в таком обсуждении.

В последнее время как в Европе, так и в США все чаще многие политики и военные эксперты считают, что не следует хаотично, без разбора поставлять оружие Украине. По общему мнению, необходимо тщательно проанализировать, какие боевые действия ведутся на Украине сегодня, чтобы найти оптимальный вариант по типу поставляемых систем вооружения.

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#leopard 2
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