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Израиль запретил взлет 11 самолетов F-35 после крушения аналогичного американского истребителя
F-35 является одним из главных поставщиком новостей на предмет различных неисправностей. Очередная новость останавливает полеты данного истребителя в Израиле.
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Израиль запретил взлет 11 самолетов F-35 после крушения американского истребителя во время испытаний

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ВВС Израиля в воскресенье заявили, что запретили полеты 11 своих самолетов-невидимок F-35 после того, как аналогичная модель самолета разбилась во время испытательного полета в Соединенных Штатах в начале этого месяца.

15 декабря на базе ВМС США в Техасе истребитель F-35B потерпел крушение на взлетно-посадочной полосе. Самолет потерял управление во время испытания его возможностей зависания, проводимого Lockheed Martin. Пилот благополучно катапультировался и не пострадал.Истребители F-35 американского производства на авиабазе Неватим, Израиль

Израильские военные в воскресенье заявили, что следуя рекомендациям Управления Многонациональной программы F-35 (JPO – Joint Program Office), 11 самолетов F-35I будут проверены на наличие проблемы, аналогичной той, которая, по-видимому, вызвала крушение, прежде чем будут возвращены в эксплуатацию.

Последовало следующее заявление Армии Обороны Израиля -, «Из выводов и предоставленной информации было установлено, что эти самолеты требуют специальной инспекции, чтобы исключить возможность повторной неисправности в израильском авиапарке».

Истребитель F-35I является израильской версией F-35, и основанной на F-35A, который имеет обычную систему взлета и посадки. Вариант B, используемый ВМС США, допускает короткий взлет и вертикальную посадку на авианосцы.

Ранее в этом году ВВС Израиля приземлили весь свой авиапарк F-35 из-за проблемы с катапультируемыми сиденьями, которая была обнаружена специалистами США. Самолеты были возвращены в эксплуатацию через неделю после проверки.

Израиль согласился приобрести не менее 50 истребителей F-35 у американского оборонного подрядчика Lockheed Martin. На данный момент поставлено 36 самолетов, а остальные самолеты планируется прибыть партиями по два и три самолета до 2024 года.

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#f-35
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