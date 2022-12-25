Израиль запретил взлет 11 самолетов F-35 после крушения американского истребителя во время испытаний
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ВВС Израиля в воскресенье заявили, что запретили полеты 11 своих самолетов-невидимок F-35 после того, как аналогичная модель самолета разбилась во время испытательного полета в Соединенных Штатах в начале этого месяца.
15 декабря на базе ВМС США в Техасе истребитель F-35B потерпел крушение на взлетно-посадочной полосе. Самолет потерял управление во время испытания его возможностей зависания, проводимого Lockheed Martin. Пилот благополучно катапультировался и не пострадал.
Израильские военные в воскресенье заявили, что следуя рекомендациям Управления Многонациональной программы F-35 (JPO – Joint Program Office), 11 самолетов F-35I будут проверены на наличие проблемы, аналогичной той, которая, по-видимому, вызвала крушение, прежде чем будут возвращены в эксплуатацию.
Последовало следующее заявление Армии Обороны Израиля -, «Из выводов и предоставленной информации было установлено, что эти самолеты требуют специальной инспекции, чтобы исключить возможность повторной неисправности в израильском авиапарке».
Истребитель F-35I является израильской версией F-35, и основанной на F-35A, который имеет обычную систему взлета и посадки. Вариант B, используемый ВМС США, допускает короткий взлет и вертикальную посадку на авианосцы.
Ранее в этом году ВВС Израиля приземлили весь свой авиапарк F-35 из-за проблемы с катапультируемыми сиденьями, которая была обнаружена специалистами США. Самолеты были возвращены в эксплуатацию через неделю после проверки.
Израиль согласился приобрести не менее 50 истребителей F-35 у американского оборонного подрядчика Lockheed Martin. На данный момент поставлено 36 самолетов, а остальные самолеты планируется прибыть партиями по два и три самолета до 2024 года.