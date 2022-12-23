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General Atomics Aeronautical Systems Inc испытывает новый модуль НАТО на БПЛА MQ-9
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General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) 23 ноября 2022 года впервые подняла в воздух новый многофункциональный модуль НАТО. Модуль НАТО является совместным проектом GA-ASI и испанского разработчика в области аэронавтики  Sener Aeroespacial. Модуль НАТО построен компанией Sener Aeroespacial в Европе и отвечает стандартам  годности к полетам НАТО, при одновременном расширении конфигурации и вариантов целевой нагрузки для дистанционно пилотируемых самолетов MQ-9A и MQ-9B производства GA-ASI. 

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Новый продукт предназначен для международных заказчиков, которые заинтересованы в быстрой адаптации модуля для достижения конкретных боевых задач. Испытательный полет был выполнен на испытательном полигоне Юма (Yuma Proving Grounds) в Аризоне, США на принадлежащем GA-ASI самолете MQ-9A. Разработка многофункционального модуля НАТО была обусловлена желанием американской компании GA-ASI предоставить заказчикам конфигурируемый многофункциональный модуль для междоменных датчиков сбора информации, наблюдения и разведки (ISR) для БПЛА MQ-9A и MQ-9B RPA. Разработчик продукции военного назначения GA-ASI работает с Sener и другими европейскими разработчиками, чтобы интегрировать возможности своих сенсорных систем в этот новый модуль.

Модуль NATO представляет собой гибкий, масштабируемый, сертифицируемый корпус со структурными особенностями для размещения оборудования широкого спектра для выполнения поставленных задач. Модуль соответствует стандартам сертификации DEF STAN и STANAG по летной годности, включая молниезащиту и защиту от птиц.

На испытаниях модуль НАТО содержал полезную нагрузку, созданную Arpège S.A.S. France. 

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Модуль НАТО взаимодействует с общими интерфейсами питания и навигации самолета MQ-9, включая подключение к наземной станции управления (Ground Control Stations - GCS). Системная интеграция модуля основана на использовании общего набора интерфейсов c самолетами и системами GCS.

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#ga-asi #sener aeroespacial
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