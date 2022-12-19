Турецкий ВПК изготавливает самое передовое вооружение. Армия Турции его испытывает.

16 декабря 2022 года высотный беспилотный боевой летательный аппарат дальнего радиуса действия (HALE UCAV) Bayraktar Akinci произвел первый испытательный пуск ракеты. Испытание проходило недалеко от побережья Черного моря, примерно в 700 км от Стамбула. На высоте 7 600 метров Байрактар Акынджи запустил TRG-230-IHA. TRG-230-IHA - это версия ракеты класса «воздух-поверхность» TRG-230, недавно разработанная Roketsan для использования в БПЛА. Первая сверхзвуковая ракета, запущенная с воздуха на сушу в Тюркие, взлетела из северо-западной провинции района Корлу Текирдака и преодолела расстояние около 700 километров и достигла окраины черноморской провинции Синоп. Ракета пролетела около 100 км и успешно поразила цель.

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TRG-230 — управляемая ракета класса «земля-земля» диаметром 230 мм, разработанная и изготовленная турецкой компанией Roketsan. Ракеты TRG-230 имеют дальность от 20 км до 70 км и запускаются с 230-мм многоствольной ракетной установки Roketsan и других платформ с совместимыми интерфейсами. Вариант TRLG-230 имеет дополнительную головку самонаведения по лазерному лучу а его дальность полета увеличена до 150 км. Он может поражать цели, выявленные беспилотными боевыми летательными аппаратами. Его круговая вероятная погрешность (CEP) составляет менее двух метров. Навигационная система использует глобальную спутниковую систему позиционирования GPS/ГЛОНАСС и инерциальный измерительный блок (ИДУ). По анонсу в июле 2022 года дальность полета TRLG-230 была увеличена до 150 км.

Bayraktar Akinci (Raider) – высотный беспилотный боевой летательный аппарат (UCAV) дальнего радиуса действия для полетов на больших высотах (HALE), выпускаемый турецкой оборонной компанией Baykar. Первые три формирования данных БПЛА поступили на вооружение Вооруженных сил Турции 29 августа 2021 года. Самолет имеет 5,5+ тонн максимальной взлетной массы (MTOW), из которых 1350+ кг состоит из полезной нагрузки. Akinci (Raider) оснащен двумя турбовинтовыми двигателями, которые имеют два режима тяги- 450 или 750 л.с. Akinci оснащен системами радиоэлектронной поддержки и противодействия, двойными спутниковыми системами связи, радаром класса «воздух-воздух», радаром предотвращения столкновений и современным радаром с синтезированной апертурой турецкого производства.

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Испытательный пуск ракеты стал «еще одной вехой» для Турции, особенно в интеграции боеприпасов местного производства в беспилотные летательные аппараты (БПЛА). 22 апреля 2021 года беспилотный боевой летательный аппарат модели Bayraktar Akinci успешно провел первые огневые испытания. Во время испытаний Bayraktar Akinci был оснащен тремя различными вариантами разработанных собственными силами умными боеприпасами MAM. Mini Akilli Muhimmat (MAM), что означает «умный микробоеприпас», представляет собой семейство бомб с лазерным наведением и / или GPS / INS (inertial navigation system ), производимых турецким производителем оборонной промышленности Roketsan. Испытание также стало первым публичным появлением новейших умных боеприпасов Roketsan MAM-T. С 6 по 7 июля самолет завершил испытательный полет продолжительностью 25 часов 45 минут, пролетев 7507 км и достигнув высоты 38 039 футов или 11 594 метра.