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Стоимость программы истребителя F-35 II постоянно растет и становится астрономической
Самолет с более чем 800 выявленными недостатками вызывает озабоченность союзников США.
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Более 1 миллиарда долларов США придется заплатить американским союзникам за разработку нового компьютера истребителя-невидимки F-35 Lightning II. Первоначально запланированные расходы в 712 миллионов долларов сегодня увеличились еще на 239 миллионов долларов. Это привело к дополнительным расходам в размере 680 млн. Об этом 9 декабря написало экономическое издание Bloomberg.
На фоне стремительного роста цены самолета, поставки новых истребителей также замедлятся. Теперь самолет будет поставляться с модернизированным программным обеспечением. В отчете Управления Многонациональной программы F-35 (JPO – Joint Program Office) число 5 июля 2023 года было установлено в качестве окончательной даты поставки первого модернизированного F-35, но теперь срок продлен на несколько месяцев.Это означает, что, помимо правительства США, союзникам, эксплуатирующим F-35, придется заплатить более высокую цену за модернизацию или покупку. Цена на F-35 постоянно растет - в 2001 году Lockheed Martin объявила, что для проекта потребуется 233 миллиарда долларов. А к концу следующего десятилетия цена достигла 398 миллиардов долларов США. Год спустя, в 2021 году, проект F-35 уже достиг $412 млрд.
Всего несколько недель назад австралийские журналисты критиковали выбор Австралии в прошлом приобрести F-35. Расследование показало, что самолет не соответствовал требованиям. Цена продолжает расти, за счет «ложного» рабочего диапазона, более высоких затрат на техническое обслуживание, примерно на 20% меньше летных часов и больше простоев в ремонтных мастерских.
В отчете также показано, что самолет не может стабильно летать на максимальной скорости, указанной производителем. Более того, максимальная скорость продолжается всего 90 секунд. Австралия заявляет, что в войне с Китаем F-35 не может даже добраться до Китая без дозаправки, что означает повышенный расход топлива.
Некоторые немецкие военные эксперты, а также специалисты из военной промышленности Германии также раскритиковали покупку F-35, назвав ее «ошибкой». Еще не произведенные и еще не прибывшие в Германию, немецкие носители ядерного оружия в будущем увеличили свою цену на два миллиарда долларов.

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У F-35 были проблемы в течение многих лет - почти два года назад в докладе JPO было перечислено более 800 технических проблем в конструкции и эксплуатации самолета. И если более 90% из них легко поправимы, возможно, они даже уже устранены, в отношении 13 проблем до сих пор не ясно, были ли они решены. Эти 13 проблем включали технические проблемы во время полета на высокой скорости, проблемы с компьютером кабины, дисплеем радара, шлемом пилота и многим другим.
Но дело не только в этом. Американский проект стоимостью 412 миллиардов долларов, который состоял из бюджетов союзников, в буквальном смысле был покрыт ржавчиной. В предыдущем моем посте было также показаны фото морской версии F-35 на американском авианосце. Корпус F-35 проржавел. Пентагон не смог опровергнуть снимки, поэтому представитель Пентагона Джо ДеллаВедова заявил, что ржавчина была вызвана производственной ошибкой Lockheed Martin, причем пострадали все модели. «Это будет «исправлено» в новых партиях F35», — сказал он в то время.
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