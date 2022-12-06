Обычно новые вооружения тщательно скрывают от потенциального врага. В случае с новейшим бомбардировщиком все произошло с точностью до наоборот. Его специально продемонстрировали.





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В пятницу вечером ВВС США впервые показали засекреченный бомбардировщик-невидимку B-21 Raider избранной группе участников. B-21Raider представляет собой обновление двадцатипятилетнего летающего крыла B-2 Spirit. Новый самолет будет поставлен в достаточном количестве, чтобы заменить большую часть текущего авиапарка, включая не только B-2, но и незаметный B-1B Bone. Однако, несмотря на помпезность, ВВС пошли на крайние меры, чтобы не раскрывать слишком много деталей дизайна. B-21 похож на B-2, и все же организаторы запретили посетителям приносить мобильные телефоны или другие камеры. Они тщательно управляли ракурсами, с которых зрители могли смотреть на самолет, опасаясь разглашения подсказок о том, что делает новый бомбардировщик самолетом нового поколения.

Но зачем его вообще показывать? Если раскрытие секретной информации вызывает такую озабоченность, то, по-видимому, лучше держать B-21 в помещении, вне поля зрения любопытных иностранных разведывательных служб. Ответ заключается в том, что ВВС США занимались тем, что ученые в области обороны называют «выборочным раскрытием». Сокрытие оружия следующего поколения является императивом боевой логики. Глупо выставлять новую систему вооружения на радость общественности. Тем не менее, во время стратегического соперничества в мирное время, есть стратегическая и политическая польза в демонстрации таких вооружений, как B-21 Raider. Выборочное раскрытие информации ставит аудиторию — потенциальных врагов, а также союзников и друзей — в известность о том, что американские военные разработали внушительную, возможно, победоносную новую систему оружия.

Показ B-21 — это было событие в области как послания нужным странам, так и укрепления имиджа оружия США.

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В мирное время нет сражений за господство в воздухе или, в случае с B-21, борьбы за попадание боеприпасов в цель на поверхности земли. Но можно вести виртуальные битвы в умах наблюдателей, способных формировать исход противостояния во время конфликтов. Если влиятельные наблюдатели считают, что данный тип вооружения мог бы успешно противостоять врагам в военное время, он выигрывает противостояние и мирного времени.