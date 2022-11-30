Хотя создание рецептов искусственным интеллектом (ИИ) прошло долгий путь, в ближайшее время он не превзойдет людей в этой сфере





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GPT-3 (нейросеть GPT-3) разработала меню Дня благодарения, включающее "жареную индейку с соево-имбирной глазурью" и "тыквенный пирог с апельсиновой глазурью из сливочного сыра".

День благодарения - это семейные рецепты с индивидуальным подходом. Так как же ИИ может конкурировать?

"Нью-Йорк таймс " решила выяснить это. Команда разработчиков газеты обратилась к GPT-3, передовой технологии, созданной OpenAI, которая использует алгоритмы для генерации текста. Кулинарный обозреватель Прия Кришна начала с того, что предоставила A.I. tool (программа ИИ) информацию о своем прошлом и привычках в еде.

“Я родом из Техаса, и я выросла в индийско-американской семье”, - писала Кришна. “Я люблю острые вкусы, итальянскую и тайскую кухню, а также десерты, которые не слишком сладкие. Некоторые ингредиенты, с которыми я часто готовлю, - это чаат масала, мисо, соевый соус, зелень и томатная паста ”.

Затем она попросила GPT-3 составить меню на день благодарения. Далее она обратилась с конкретными просьбами: “Покажите мне несколько десертов, адаптированных к моим вкусовым предпочтениям. Покажите мне нетрадиционный рецепт на День благодарения. Покажи мне рецепт клюквенного соуса, не слишком сладкого и немного приправленного специями”.

В результате получилось амбициозное меню на День благодарения: чаат с тыквенными специями, зеленая фасоль с мисо и кунжутом, начинка из наана, запеченная индейка в соево-имбирной глазури, клюквенный соус “не слишком сладкий и немного пряный” и тыквенный пирог с апельсиновой глазурью из сливочного сыра. GPT-3 создавал рецепты для каждого блюда, а команда Times также использовала DALL-E, инструмент создания изображений OpenAI, для создания визуальных эффектов для каждого блюда.

ИИ и раньше создавал рецепты. В 2016 году Джанель Шейн, исследователь, ведущая блог под названием A.I. Weirdness, использовала инструменты искусственного интеллекта для создания рецептов, а затем писала о них в блоге. В то время результаты разработки блюд ИИ были странными: они включали рецепты “супа из сливочного сыра”, “куриные окорочка с лососем и говядиной“ и ”шоколадного маринованного соуса”, - писала Энди Голдер в BuzzFeed (интернет издание)в 2017 году.

В состав ингредиентов входили ингридиенты с бессмысленными или абсурдными названиями, как “очищенный рис” и “измельченная мука” , - рассказывает она Times. Но за последние шесть лет технология прошла долгий путь.

“То, что ИИ делает действительно хорошо - это правдоподобное звучание”, - говорит Шейн. “Так что, если бы вы не обращали внимания, а кто-то просто читал вам этот рецепт вслух, вы бы сказали: « О да, это звучит как совершенно обычный рецепт”.

Взяв в руки рецепты, Кришна и ее коллеги приступили к приготовлению и дегустации. Каким получилась блюдо? По словам кулинарного обозревателя Times Мелиссы Кларк: “Мы не остались без работы”.

“Пирог был плотным и скорее пикантным, чем сладким”, - пишет Кришна. “Начинка из наана по вкусу напоминала чана масалу. В рецепте жареной индейки был всего один зубчик чеснока, чтобы приправить 5,5 килограммовую птицу, и никакого растительного масла или сливочного масла; результат был сухим и безвкусным ”.

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