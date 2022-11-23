Обновление Android Auto Coolwalk способено отображать карту с навигационными инструкциями, входящее сообщение и названием музыки, воспроизводимой в настоящее время - все одновременно

Пользователи уже тестируют бета-версию, которая вышла и поставляется бесплатно.

Редизайн Android Auto давно назрел. В прошлом году новость впервые появилась информация об обновлении Android Auto Coolwalk. В середине этого года Google официально объявила, что собирается выпустить обновленную версию Android Auto. Наконец, на прошлой неделе Google выпустила бета-версию приложения-компаньона для умного вождения.

Давайте внимательно рассмотрим новые функции Android Auto и проанализируем их в деталях, сосредоточив внимание на каждом другом аспекте этого долгожданного редизайна.

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Благодаря новым функциям Android Auto, Android Auto от Google определенно расширяет свой разрыв с Apple CarPlay.

Android Auto Redesign: ставит ли он Google на место водителя?

Android Auto является умным компаньоном Google для вождения, который помогает вам не отвлекаться, быть в сети и развлекаться с помощью Google Assistant. Он поставляется с упрощенным интерфейсом, большими кнопками управления и усовершенствованным голосовым помощником. Google утверждает, что Android Auto «разработан, чтобы упростить использование приложений, которые вы любите, со своего телефона, пока вы находитесь в дороге».

Однако, несмотря на более чем один миллиард загрузок, 3,2 миллиона обзоров и средний рейтинг 4.0, он сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны Apple CarPlay, своего ближайшего конкурента. Ставки в конкуренции с Apple велики когда дело доходит до этого масштабного редизайна Android Auto.

У Siri были серьезные проблемы в течение довольно долгого времени, и это также повлияло на производительность Apple CarPlay. Google Assistant выглядит хорошо и в последнее время стал лучше Siri. Нужно помнить, что голосовой помощник остается ключевой функцией в таком приложении. Следовательно, в этом отношении Android Auto уже имел преимущество над Apple CarPlay.

Обновление Android Auto Coolwalk, в значительной степени изменяет внешний вид информационно-развлекательной системы автомобиля на дисплеях приборной панели. Есть полное обновление в пользовательском интерфейсе, который теперь включает в себя док-станцию для приложений, очень похожую на телефоны Android и ноутбуки Chrome.

Более того, он отображает входящее сообщение, в отличие от Apple CarPlay. Благодаря новым функциям Android Auto, Android Auto от Google определенно расширяет свой разрыв с Apple CarPlay.

Есть специальные кнопки для быстрого доступа к библиотеке приложений и Google Assistant для голосового управления.

Благодаря новому редизайну Android Auto, в обновленном интерфейсе теперь есть место для панели инструментов вместе со временем, силой сигнала телефона и специальным значком для количества непрочитанных уведомлений.



В двух словах, новый редизайн Android Auto с широким спектром инновационных функций выглядит довольно впечатляюще. Можно твердо сказать, что это глубокое обновление по сравнению с предшественником. До сих пор вышла только бета-версия, и Google может удивить нас до момента, когда выйдет окончательная версия. Между тем, Apple CarPlay также переживает серьезную модернизацию, и обновленная версия может увидеть свет в 2023 году. Было бы довольно интересно посмотреть, как будет разворачиваться перетягивание каната между Android Auto и Apple CarPlay в следующем году.

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