Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
technonick За пост начислено вознаграждение
По американской базе в Сирии нанесен ракетный удар
Военный объект, на котором размещены оккупационные силы США в нефтедобывающей восточной провинции Сирии Дейр-эз-Зор, подвергся ракетному обстрелу из близлежащих районов
рекомендации
Подъехал i5 13600K 14 ядер - сильно дороже 12600K
RTX 3060 Ti - цена идет к 30 тр
Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
Новейшие Ryzen 7700X 4.5GHz в Ситилинке
3050 MSI Gaming дешевле 30тр
Недорогие Ryzen 7600 4.7ГГц в продаже


реклама

Военные США в Сирии

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM), которое контролирует американские войска на Ближнем Востоке, заявило в коротком заявлении, что ракеты были запущены около 9:32 вечера по местному времени (1832 по Гринвичу) в четверг и нацелены на войска под руководством США на базе Грин-Виллидж, сообщает presstv.

Далее говорится, что снаряды не смогли поразить что-либо внутри базы.

Ранее новостной канал Sabereen News, связанный с иракскими антитеррористическими отрядами народной мобилизации, более известный под арабским названием «Хашд аш-Шааби», сообщил, что несколько ракет поразили окрестности контролируемого США нефтяного месторождения Аль-Омар.

Арабоязычная радиостанция Radio Souryana также сообщила, что на американской базе было слышно несколько взрывов, а ударные вертолеты пролетели над головой на небольшой высоте после нападения.

Атака на базу произошла через два дня после того, как местные жители деревни в северо-восточной сирийской провинции Хасака в сотрудничестве с правительственными силами предотвратили продвижение американского военного конвоя через их деревни.

Официальное сирийское информационное агентство SANA сообщило, что колонна из шести бронемашин была вынуждена развернуться и направиться обратно в том направлении, откуда она пришла, после того, как местные жители в деревне Аль-Буладия при содействии правительственных сил, дислоцированных на контрольно-пропускном пункте на окраине района, заблокировали дорогу.

В сообщении указано, что жители деревни бросали камни в американский конвой и скандировали громкие лозунги в знак осуждения оккупационных сил США.

Американские военные уже давно размещают свои силы и технику на северо-востоке Сирии, а Пентагон утверждает, что развертывание направлено на предотвращение попадания нефтяных месторождений в этом районе в руки террористов ДАИШ (также известных как ИГИЛ или ИГИЛ).

Дамаск, однако, утверждает, что развертывание предназначено для разграбления природных ресурсов страны. Бывший президент США Дональд Трамп несколько раз признавал, что американские войска находятся в арабской стране из-за ее нефтяных богатств.

рекомендации
12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри
ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
4090 в Регарде, цена норм
RTX 3070 за 44тр в Регарде
RTX 3080 за 63 тр в Регарде
3070 Ti MSI за 55тр в Регарде
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде
Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#сша #сирия
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

СМИ: У США заканчивается оружие и боеприпасы для передачи Украине
На главу FTX и рекламировавших обанкротившуюся криптобиржу знаменитостей подали в суд
Российский суд обязал Google разблокировать на Youtube канал НТВ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В РФ зафиксирован первый акт авиационного каннибализма – 2 самолёта Superjet 100 пошли на разборку
20
Убийцы-стелс: В России запустили в серийное производство новую ракету для истребителей Су-57
10
В Херсоне начались массовые казни - расстреляли 39 пророссийских активистов
98
Корабль NASA Orion сделал первый снимок Земли во время полета к Луне на скорости более 8000 км/ч
16
Жителей Херсона стали принудительно мобилизовать в ВСУ
10
Самый большой авианосец в мире прибыл из США в Великобританию
22
После выхода Nvidia RTX 4080 на видеокарты предыдущего поколения цены вновь поползли вниз
19
Учёные создали в лаборатории светящуюся чёрную дыру, чтобы проверить теорию Стивена Хокинга
7
Китайская видеокарта MTT S80 с производительностью GeForce GTX 1060 поступила в продажу
2
Asus опубликовала требования к блоку питания для питания AMD RX 7900 XTX
4
ОАК: ВКС России получили новую партию фронтовых бомбардировщиков Су-34М
+
Надвигается крах криптовалютного рынка — домино из банкротств подбирается к Tether
10
Автор канала "Кредитный майнинг" решил распродать железо и купить биткоины на низах
1
В России стартовали продажи новых видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4080 — смотрим цены
21
Приложение Android Auto получило новый дизайн
+
В 480 млрд оценены затраты на национальную мобильную ОС Аврора - ее разработка ведется с 2016г
2
Российские пользователи Blizzard Battle.net сообщают о принудительной отвязке номеров телефонов от учётных записей
14
NVIDIA запланировала на 3 января трансляцию в рамках CES 2023
2
Украина получит старые американские системы ПВО, снятые с вооружения более 20 лет назад
21
Авторы Atomic Heart в свежем видео рассказали о боевой системе проекта
1

Популярные статьи

Какие ракеты, помимо Калибров, может применить и применяет Россия в ходе СВО
123
8 простых и работающих способов продлить жизнь SSD-накопителю
89
Почему сегодня не стоит покупать дорогие видеокарты NVIDIA, и когда цены в магазинах РФ пойдут вниз
21
Как ARGB и RGB подсветка убивает разгон на примере DDR5
72
GeForce RTX 3060 за 25340 рублей — отличная возможность собрать недорогой и быстрый игровой ПК
21
Почему НАТО так сдержанно реагирует на падение ракет в Польше
82
Как я модифицировал свою 2U башню по советам "экспертов" и получил только лишние проблемы
81
Рассказываю о дешевом способе получения жидких термопрокладок
27
Украина создаёт флот морских дронов-камикадзе – чем опасен «Микола-3» и при чём тут Илон Маск
19
Корабли царской России опередившие свое время, «Новик» и его героическая судьба (ч.2)
13

Сейчас обсуждают

spambomber3
18:39
Кто о чём, а каклы - о компенсациях. Отсоси у дохлого хряка не нагибаясь, скакуас.
Почему НАТО так сдержанно реагирует на падение ракет в Польше
32.50
18:38
защищай данные, а то школьник украдет их!
Как я модифицировал свою 2U башню по советам "экспертов" и получил только лишние проблемы
SKERLETON
18:38
Они с первого дня появились, это ты только сейчас их заметил ))
В Modern Warfare 2 появились первые читеры спустя две недели после релиза
eclairalail
18:37
Ээ, а где свидетели "лудшее купит на алике или озоне глобал"?
Более трети покупателей AFOX, 51RISC, MLLSE, JieShuo и подобных получают нерабочие видеокарты
Pepelyator
18:36
Добро пожаловать в чёрный список, будешь 16-ым.
Почему западные союзники Украины отказываются поставлять ей современные танки Abrams и Leopard II
32.50
18:34
тут корпус слишком большой под такое железо. ну или железо слишком слабое под такой корпус. в таком корпусе можно i7\i9 не в стоке использовать, ибо есть возможность ставить кулеры 65мм ;) но по хорош...
Как я модифицировал свою 2U башню по советам "экспертов" и получил только лишние проблемы
daimos
18:33
Это если заерепенятся и денег не дадут https://www.youtube.com/watch?v=oozqIvcCLxA
Почему западные союзники Украины отказываются поставлять ей современные танки Abrams и Leopard II
Антон Васильев
18:30
Его в дурке опять на цепь посадили
Украина создаёт флот морских дронов-камикадзе – чем опасен «Микола-3» и при чём тут Илон Маск
eclairalail
18:27
У меня ни разу не пропадала - значит нет такого и всё это брехня!
В Windows 10 признали проблемы с панелью задач, а в 11 исправляют высокую нагрузку проводника на ЦП
32.50
18:25
ну и чо, это все на что ты способен, горе хацкер?
Как я модифицировал свою 2U башню по советам "экспертов" и получил только лишние проблемы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем