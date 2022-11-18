Военный объект, на котором размещены оккупационные силы США в нефтедобывающей восточной провинции Сирии Дейр-эз-Зор, подвергся ракетному обстрелу из близлежащих районов





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Военные США в Сирии

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM), которое контролирует американские войска на Ближнем Востоке, заявило в коротком заявлении, что ракеты были запущены около 9:32 вечера по местному времени (1832 по Гринвичу) в четверг и нацелены на войска под руководством США на базе Грин-Виллидж, сообщает presstv.

Далее говорится, что снаряды не смогли поразить что-либо внутри базы.

Ранее новостной канал Sabereen News, связанный с иракскими антитеррористическими отрядами народной мобилизации, более известный под арабским названием «Хашд аш-Шааби», сообщил, что несколько ракет поразили окрестности контролируемого США нефтяного месторождения Аль-Омар.

Арабоязычная радиостанция Radio Souryana также сообщила, что на американской базе было слышно несколько взрывов, а ударные вертолеты пролетели над головой на небольшой высоте после нападения.

Атака на базу произошла через два дня после того, как местные жители деревни в северо-восточной сирийской провинции Хасака в сотрудничестве с правительственными силами предотвратили продвижение американского военного конвоя через их деревни.

Официальное сирийское информационное агентство SANA сообщило, что колонна из шести бронемашин была вынуждена развернуться и направиться обратно в том направлении, откуда она пришла, после того, как местные жители в деревне Аль-Буладия при содействии правительственных сил, дислоцированных на контрольно-пропускном пункте на окраине района, заблокировали дорогу.

В сообщении указано, что жители деревни бросали камни в американский конвой и скандировали громкие лозунги в знак осуждения оккупационных сил США.

Американские военные уже давно размещают свои силы и технику на северо-востоке Сирии, а Пентагон утверждает, что развертывание направлено на предотвращение попадания нефтяных месторождений в этом районе в руки террористов ДАИШ (также известных как ИГИЛ или ИГИЛ).

Дамаск, однако, утверждает, что развертывание предназначено для разграбления природных ресурсов страны. Бывший президент США Дональд Трамп несколько раз признавал, что американские войска находятся в арабской стране из-за ее нефтяных богатств.

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