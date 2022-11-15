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Starlink спутниковый оператор, управляемый SpaceX
Несмотря на все потрясения, связанные с поглощением миллиардером Twitter Inc. Маском, SpaceX высоко ценится до сих пор - особенно в Пентагоне, где его система спутниковой связи Starlink рассматривается как потенциальный способ связаться с американскими войсками в отдаленных районах Арктики
Пентагон разместил 50 спутниковых интернет-терминалов SpaceX Starlink в Арктике, включая Аляску, сообщает Business Insider.
Брайан Бил, главный аэрокосмический инженер в Отделе стратегического развития и экспериментов Исследовательской лаборатории ВВС, подтвердил Bloomberg испытания SpaceX.
Американские военные будут тестировать скорость интернета Starlink в суровой арктической атмосфере в течение следующих шести-12 месяцев. Весной США определят, могут ли самолеты быть оснащены соединением Starlink, говорит Бил.
По словам Била, SpaceX имеет в общей сложности 3 200 спутников Starlink на орбите, причем 235 из них находятся в Арктике, что заметно больше по сравнению с 20 спутниками в мае 2022. Он ожидает, что это присутствие в Артике расширится еще на 240 Starlinks, в общей сложности к маю 2023 составит суммарно примерно 475.