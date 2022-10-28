Как говорят представители Турции, планируемая к принятию на вооружение ракета имеет превосходные данные и многофункциональность

Турция примет на вооружение зенитную ракету "Сунгур" (SUNGUR) в 2022 году

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Ракета противовоздушной обороны SUNGUR, разработанная турецким оборонным гигантом Roketsan, будет предоставлена в распоряжение турецких вооруженных сил в этом году.

Ракета ПВО SUNGUR Low Altitude, разработанная с использованием национальных возможностей, пошла в мелкосерийное производство. Согласно информации, полученной SavunmaSanayiST.com, ракета SUNGUR будет предоставлена в распоряжение вооруженных сил Турции в этом году после приемочных испытаний. SUNGUR можно использовать как путем пуска с плеча (Single Soldier/ПЗРК), так и путем установки на пьедестал. «На данный момент SUNGUR является платформой, готовой к серийному производству. Система ПВО, которая может использоваться как ПЗРК или через платформу, которая может перехватывать воздушные цели на высоте примерно 4 – 4,5 километра и дальности 8 километров. В настоящее время ведется массовая производственная деятельность, в том числе версия SUNGUR плечом к плечу», - сказал генеральный директор Roketsan Мурат Икинджи SavunmaSanayiST.com в относительно недавнем интервью. Интеграция БПЛА и ЗРК AKINCI

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SUNGUR также будет использоваться на БПЛА AKINCI в качестве воздушной ракеты в поле зрения, в дополнение к конфигурации ракеты класса «земля-воздух» (SAM). Разработка Roketsan с опытом проектов HISAR и Stinger, SUNGUR имеет возможность стрелять по движущимися целям, обнаруживать цели, идентифицировать, сопровождать и производить стрельбы на 360 градусов днем и ночью. SUNGUR, который имеет дальность 8 километров с возможностью использования инфракрасной (IIR) Seeker Head, считается ПЗРК четвертого поколения из-за его превосходных характеристик.