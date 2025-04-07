Поставка новых ракет - это значительный шаг вперед в повышении возможностей армии США по нанесению высокоточных ударов на большие расстояния.

Контрактное командование армии США в Редстоунском арсенале заключило с компанией Lockheed Martin Missiles and Fire Control контракт на поставку продукции военного назначения стоимостью 4,9 миллиарда долларов. Этот контракт начинается с заказа на поставку 400 систем PrSM Increment 1.

Программа создания высокоточных ударных ракет PrSM Increment 1 была запущена для замены армейского тактического ракетного комплекса MGM-140 (ATACMS), устаревшей системы, которая достигла предела своих возможностей по модернизации.

Ракета PrSM Increment 1 обеспечивает расширенные возможности поражения. Она предназначена для поражения широкого круга целей, включая интегрированные системы противовоздушной обороны, мобильные ракетные пусковые установки, командные пункты противника и укрепленную инфраструктуру. Ракета оснащена малочувствительным энергетическим боеприпасом (IM), который обеспечивает баланс между безопасностью и высокой летальностью. Усовершенствованная система навигации и наведения объединяет инерциальную навигацию и GPS-навигатор, обеспечивая возможность высокоточного поражения даже в условиях, когда система GPS недоступна.

Технически PrSM Increment 1 имеет длину около 4 метров и диаметр 430 миллиметров. Основным улучшением по сравнению с ATACMS является ее совместимость с существующими пусковыми установками армии США — в каждом отсеке как реактивной системы залпового огня M270 (MLRS), так и высокомобильной артиллерийской ракетной системы M142 (HIMARS) могут размещаться две РСЗО. В отличие от этого, эти пусковые установки могли нести только одну установку ATACMS на модуль. Это фактически удваивает мощность запуска за один залп, обеспечивая более быструю и устойчивую огневую мощь по важным целям.

Одним из наиболее важных преимуществ PrSM Increment 1 является дальность действия. В то время как максимальная дальность действия ATACMS составляла около 300 километров, PrSM Increment 1 может преодолевать расстояния, превышающие 500 километров.