Под мерзлым грунтом Луны есть вода, но она полна грязи и токсичных химикатов. Кроме того, условия на Луне не самые благоприятные.

В январе 2024 года Космическое агентство Великобритании запустило конкурс Aqualunar challenge, целью которого являлось создание технологий очистки лунной воды. Команда Naicker Scientific выиграла конкурс.

Naicker Scientific разработала устройство под названием SonoChem. Оно способно извлекать и очищать воду из мерзлого грунта Луны. Устройство SonoChem основано на той же микроволновой технологии, которая используется на кухне для приготовления блюд. Процесс начинается с засыпания лунного грунта в большую воронку. Находящееся внутри сверло проталкивает грунт через стеклянную трубку, которая проходит через микроволновую печь.

Микроволновая печь нагревает почву, в результате чего вода и различные загрязняющие вещества испаряются, оставляя после себя почву. Однако, поскольку на Луне почти нет воздуха, газ перестает быть жидкостью и снова превращается в лед.

Лед подвергается воздействию ультразвука, что приводит к образованию микропузырьков в загрязненной воде. Внутри этих пузырьков возникают экстремальные условия температуры и давления. Когда они лопаются, все загрязняющие вещества распадаются на более простые молекулы и испаряются, оставляя после себя чистую воду.

Команда Naicker Scientific протестировала устройство, используя искусственный лунный грунт на основе песка. Результаты оказались многообещающими.