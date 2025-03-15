Два колеса велосипеда не забуксуют на бездорожье. Пригоден для доставки и как семейный велосипед.

Грузовой электровелосипед Cyrusher Glider - универсальный велосипед с рамой из алюминия для повседневного использования. Велосипед, по заявлению производителя, рассчитан на большие нагрузки, длительные поездки на работу по труднопроходимой местности. Cyrusher Glider оснащен двигателем 52 В 750 Вт (крутящий момент 80 Н*м). У него съемная батарея, 52 В/15.6 А*ч (811,2 Вт*ч), собранная из ячеек из 21700 и с возможностью установки дополнительного аккумулятора 52 В 20 А*ч. Датчик крутящего момента измеряет усилие, которое велосипедист прикладывает к педалям и обеспечивает плавную подачу мощности в режиме помощи вращения педалей.

У велосипеда толстые шины CST 20" * 4.0" и плавная подвеска передней вилки, 7-ступенчатая передача Shimano SL-TX50/TY500 и 5 уровней поддержки вращения педалей, большое объемное седло и гидравлические дисковые тормоза.

Длину и объем заднего багажника можно увеличить за счет опционального дополнительного багажника. Crusher Glider благодаря просторному грузовому отсеку позволяет путешествовать с домашними животными.

На велосипеде установлены передняя и задняя фары, пара алюминиевых подножек, которые защелкиваются.

Заявленный запас хода модели равен 62 мили/99,8 км (40 миль/64 км на «дроссельной заслонке»). Максимальная скорость находится в границах 28 миль в час (около 45 км/ч). Размер колес – 20 дюймов. Велосипед подходит для людей ростом 150 см ~ 190 см. Вес велосипеда равен 41,5 кг. Цена – 1599 долларов США.