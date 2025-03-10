Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
technonick
На рынке Индии появился мотоцикл 2025 TVS Ronin по цене 135 000 рупий (138 000 рублей)
В основе TVS Ronin лежит одноцилиндровый двигатель масляного охлаждения объемом 225,9 куб. см, который развивает мощность 20,1 л.с. при 7750 об/мин и крутящий момент 19,93 Н*м при 3750 об/мин.

У TVS Ronin ретро дизайн в сочетании с современной эстетикой. Мотоцикл имеет характерный стиль нео-ретро, отличающийся круглой светодиодной фарой, каплевидным топливным баком и минималистичными боковыми панелями.

Дизайн Ronin, доступен в нескольких цветовых решениях и может быть дополнен деталями, такими как светодиодная подсветка, асимметричная цифровая комбинация приборов и текстуры премиум-класса на сиденьях и ручках управления.

В основе TVS Ronin лежит одноцилиндровый двигатель масляного охлаждения объемом 225,9 куб. см, который развивает мощность 20,1 л.с. при 7750 об/мин и крутящий момент 19,93 Н*м при 3750 об/мин. Этот двигатель работает в паре с 5-ступенчатой коробкой передач. 

Ronin обладает технологией Glide Through (GTT), которая упрощает езду в пробках, позволяя мотоциклу двигаться на низких скоростях без частого использования сцепления.

Тормозная система оснащена передним диском диаметром 300 мм и задним диском диаметром 240 мм, которые поддерживаются двухканальной системой ABS, работающей в двух режимах: дождевом и городском.

Компания TVS оснастила Ronin множеством современных функций. Цифровая панель приборов отображает такую информацию, как скорость, положение передачи, уровень топлива, счетчик пробега и часы. Присутствует технология SmartXonnect, позволяющая водителям подключать свои смартфоны через Bluetooth. С помощью приложения TVS SmartXonnect пользователи могут получать доступ к пошаговой навигации, оповещениям о звонках и SMS, а также к статистике поездок. TVS Ronin имеет расход топлива - около 35-40 км/л, в зависимости от условий езды и 14-литровый топливный бак.

#индия #мотоцикл #tvs ronin
Источник: automotivehub.in
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Мошенники научились корректировать данные FARM в жёстких дисках Seagate
+
Microsoft рекомендует установить Windows 11 во избежание проблем с вредоносным ПО
3
В российских магазинах появились финские часы Suunto Ocean для спорта и дайвинга
7
Toyota приостанавливает производство своей самой важной модели RAV4 из-за взрыва на заводе
+
Великобритания и Италия создадут крупнейший завод по производству тритиевого топлива
+
Пользователи столкнулись с массовым "вымиранием" DVD, выпущенных WB в 2006-2008 годах
+
PRO Hi-Tech и VIK-on выяснили причину оплавления разъёмов питания RTX 5090
7
Россия поставит Индии улучшенные и более мощные двигатели для ремоторизации танков Т-72
+
Второй трейлер GTA 6 может выйти в начале апреля, сообщает инсайдер
+
Один из участников Battlefield Labs продемонстрировал геймплей на своём Twitch-канале
1
Названа стоимость всех версий Mitsubishi Outlander 2025 в США
+
Take-Two Interactive подает в суд на сайт для накрутки валюты в GTA Online
4
Вышел MagicBook Pro14 Moonlight White Touch Edition с процессорами Intel Core Ultra 2 поколения
+
В XDA разобрали 5 популярных мифов об SSD и опровергли их — частично или полностью
9
Samsung тестирует One UI 8 на базе Android 16 для смартфонов серии Galaxy S25
1
В Эстонии разработали уникального робота, который может создавать конструкции на лету
+
Большой скачок качества FSR 4 является достижением AMD и Sony
12
Французский стартап Renaissance разрабатывает упрощенный тип реактора для термоядерного синтеза
+
Первый в мире полномасштабный электрический глайдер вышел в море для испытаний
2
Космический челнок X-37B провел 434 дня на орбите
+

Популярные статьи

История мирового рекорда, поставленного МиГ-25
21
"TokyoXtremeRacer": еще одна малобюджетная игра с плохой оптимизацией в раннем доступе (обзор)
1
Как защитить свой дом - обзор камеры видеонаблюдения iFEEL Vega IFS-CI004
1
Собираем топовый игровой ПК за 1 274 000 рублей для всех ААА-игр на максимальных настройках графики
25
Сборка ретро-ПК — часть 7. Захват видеосигнала с VGA-выхода старого ПК
2
Что означает «ИИ уровня доктора наук», представленный OpenAI за 20 000 долларов в месяц
+

Сейчас обсуждают

Windmark_
03:07
Лучше и не скажешь )
История мирового рекорда, поставленного МиГ-25
Gamandril
03:02
12900K, Linux. В качестве альтернативы можно винду в виртуалку загнать, но смысла практически нет. Игры и так почти все работают, а платить за прошивку для этих нескольких игр дороже чем за пачку друг...
Microsoft обновила список поддерживаемых процессоров для Windows 11
Windmark_
03:01
Монголы не захватывали Русь .
Украинские военные отступают из Суджи под ударами ВС РФ
Alex Z
02:58
эти помойки в своем стиле. засрали всю страну и продолжают засерать. могли бы выпустить тоже самое, но на Электра колесе. ДБ.
На рынке Индии появился мотоцикл 2025 TVS Ronin по цене 135 000 рупий (138 000 рублей)
Alex Z
02:56
статейку писал хейтер в каждом предложении зависть и ненависть к амуде))
Собираем топовый игровой ПК за 1 274 000 рублей для всех ААА-игр на максимальных настройках графики
Ильичёв Святослав
02:54
Партнёры компании Nvidia физически не могут выпустить карту по "рекомендованной" цене. Я постоянно смотрю англоязычных блогеров, и на одной из очередных выставок Linus с канала LinusTechTips разговари...
MSI отказалась от выпуска видеокарт RTX 50 по рекомендованной цене
Hen Burton
02:32
Еще бы на 23 сделали
Asus выпустила игровой монитор XG27UCDMG с 26.5-дюймовой 4K-панелью QD-OLED и широким набором портов
Кира Вернова
02:30
Да только амеры будут производить в том числе классную и высокотехнологичную продукцию теже процы. А у нас снова будут бегать и думать как залатать новую дырку хоть чем то ( пример тот же автоваз).
США корректируют стратегию, ориентированную на разрушение глобальной экономики
Alex_Str
02:18
Причина давно известна, тот же Майнер в носках рассказывал, да и зарубежные ресурсы, причина в разводке линий, в отсутствии балансировки.
PRO Hi-Tech и VIK-on выяснили причину оплавления разъёмов питания RTX 5090
Сергей Алексеев
01:50
I7 4770, windows 10 , всё летает
Microsoft обновила список поддерживаемых процессоров для Windows 11
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем