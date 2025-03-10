В основе TVS Ronin лежит одноцилиндровый двигатель масляного охлаждения объемом 225,9 куб. см, который развивает мощность 20,1 л.с. при 7750 об/мин и крутящий момент 19,93 Н*м при 3750 об/мин.

У TVS Ronin ретро дизайн в сочетании с современной эстетикой. Мотоцикл имеет характерный стиль нео-ретро, отличающийся круглой светодиодной фарой, каплевидным топливным баком и минималистичными боковыми панелями.

Дизайн Ronin, доступен в нескольких цветовых решениях и может быть дополнен деталями, такими как светодиодная подсветка, асимметричная цифровая комбинация приборов и текстуры премиум-класса на сиденьях и ручках управления.

В основе TVS Ronin лежит одноцилиндровый двигатель масляного охлаждения объемом 225,9 куб. см, который развивает мощность 20,1 л.с. при 7750 об/мин и крутящий момент 19,93 Н*м при 3750 об/мин. Этот двигатель работает в паре с 5-ступенчатой коробкой передач.

Ronin обладает технологией Glide Through (GTT), которая упрощает езду в пробках, позволяя мотоциклу двигаться на низких скоростях без частого использования сцепления.

Тормозная система оснащена передним диском диаметром 300 мм и задним диском диаметром 240 мм, которые поддерживаются двухканальной системой ABS, работающей в двух режимах: дождевом и городском.

Компания TVS оснастила Ronin множеством современных функций. Цифровая панель приборов отображает такую информацию, как скорость, положение передачи, уровень топлива, счетчик пробега и часы. Присутствует технология SmartXonnect, позволяющая водителям подключать свои смартфоны через Bluetooth. С помощью приложения TVS SmartXonnect пользователи могут получать доступ к пошаговой навигации, оповещениям о звонках и SMS, а также к статистике поездок. TVS Ronin имеет расход топлива - около 35-40 км/л, в зависимости от условий езды и 14-литровый топливный бак.