Транспортное средство, называемое морским глайдером, работает на высоте нескольких метров от поверхности воды и сочетает высокую скорость самолета с низкими эксплуатационными расходами лодки.

Компания REGENT занимается разработкой электрических морских глайдеров с 2020 года, и сейчас компания проводит испытания полномасштабного прототипа на воде. У морских глайдеров есть три режима: плавающий на корпусе, парящий над водой на подводных крыльях и летящий над водой.

Модель морского глайдера “Viceroy”, представляет собой прототип на 12 пассажиров. При длине 55 футов/16,76 метров и размахе крыльев 65 футов/19,81 метров это самый большой полностью электрический “летательный аппарат” с размером обычного персонального самолета. Компания REGENT окрестила прототип именем “Paladin”, затем глайдер вышел на воду в заливе Наррагансетт, штат Род-Айленд.

После завершения первых испытаний на воде на этой неделе компания планирует совершать пассажирские рейсы примерно в середине года. Компания REGENT утверждает, что электрический планер способен развивать скорость до 180 миль в час (156 км/ч), а запас хода достигает 180 миль (156 нм) благодаря электрической батарее и двигателю мощностью 120 кВт.



В январе компания приступила к строительству своего производственного комплекса площадью 255 000 кв. футов/23 690 кв. метров в штате Род-Айленде (США), где будут производиться морские глайдеры. Комплекс начнет производить глайдеры в следующем году.