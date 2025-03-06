Новый американский ракетный двигатель RTX может поставить в тупик китайскую ПВО.

Компания Pratt & Whitney заявила, что положительные результаты тестов стимулировали дополнительные внутренние инвестиции, что свидетельствует об уверенности в будущем технологии.





RTX двигатель работает за счет создания непрерывной ударной волны в круглой камере. Топливо и воздух воспламеняются в результате быстрого контролируемого взрыва, и возникающая в результате детонационная волна обтекает камеру со сверхзвуковой скоростью, создавая тягу.

Этот процесс, основанный на особом термодинамическом цикле, устраняет необходимость в сложных движущихся деталях, таких как лопатки турбины. Компания Pratt & Whitney подчеркивает, что такая конструкция обеспечивает более высокую тепловую эффективность — по сути, она извлекает больше энергии из того же количества топлива — при одновременном использовании двигателя меньшего размера, легче и потенциально дешевле.