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technonick
Стоимость жизни в Стамбуле выросла более чем на 50 процентов
В последнее время каждый год жизнь в Турции только дорожает, в Стамбуле особенно.

Стоимость жизни в Стамбуле для семьи из четырех человек в феврале выросла до 85 450 лир (2343 доллара), сообщило во вторник Стамбульское агентство планирования. Согласно отчету, стоимость жизни в городе выросла на 54,47% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. В месячном исчислении расходы на проживание увеличились на 2573 лиры, что на 3,10% больше, чем в январе. Это почти в 4 раза превышает минимальную зарплату в размере 22 104 лир.


Турчанка на рынке (источник: Freepik)

Рост цен был зафиксирован на товары первой необходимости: помидоры подорожали на 4,43%, а сыр "кашар" - на 5,33% в месячном исчислении. Наиболее заметный годовой рост цен наблюдался на товары для полости рта и ухода за зубами (76,48%), туалетную бумагу (95,01%) и печенье (86,05%).

Индекс потребительских цен в Стамбуле продолжал превышать годовую инфляцию в Турции, которая в феврале упала до 39,05%, несмотря на месячный рост на 2,97%. Годовой уровень инфляции в городе в феврале составил 45,35%, в то время как месячная инфляция была зафиксирована на уровне 3,19%.

#турция #статистика #инфляция #стамбул
Источник: turkiyetoday.com
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