США в связи с появлением у КНР новых средств обнаружения малозаметных самолетов придется пересмотреть тактику и стратегию поведения своих боевых самолетов в воздухе.

Китай разместил свой самый совершенный разведывательный беспилотник дальнего действия WZ-9 Divine Eagle в Южно-Китайском море. Новый китайский беспилотник-шпион с радаром дальностью действия 500 км может отслеживать американские самолеты-невидимки. Этот шаг значительно повышает разведывательные возможности Китая в регионе. Спутниковые снимки подтвердили присутствие беспилотника на авиабазе Ледонг на острове Хайнань, которая является ключевым стратегическим объектом. Развертывание WZ-9 представляет собой серьезную проблему для присутствия США в воздухе, поскольку самолет специально разработан для отслеживания стелс-технологий и противодействия им.

Развертывание WZ-9 Divine Eagle согласуется со стратегией Китая по предотвращению доступа в зону (A2/AD), направленной на усиление контроля над Южно-Китайским морем. Действуя с острова Хайнань, эти беспилотные летательные аппараты могут обеспечивать постоянное наблюдение за обширными морскими районами, отслеживая передвижения военных и разведывательную деятельность в Тайваньском проливе, Тихом океане и спорных регионах вдоль границ Китая.

Сложная радиолокационная система WZ-9 Divine Eagle отслеживает передовые самолеты-невидимки, такие как американский F-35 Lightning II, F-22 Raptor и будущий бомбардировщик B-21. В отличие от обычных разведывательных беспилотников, WZ-9 Divine Eagle оснащен возможностями сбора разведывательной информации и борьбы с малозаметностью, что делает его мощным средством усиления вооруженных сил Китая. Его способность отслеживать авианосные ударные группы США и военные корабли союзников в режиме реального времени повышает способность Пекина быстро реагировать на региональные события.

Крылья дрона с высоким соотношением сторон, имеющие размеры около 147 футов (45 метров), обеспечивают превосходную подъемную силу и выносливость, что позволяет осуществлять длительный полет. При общей длине чуть менее 50 футов (15 метров) самолет имеет компактную, но эффективную конструкцию, обеспечивающую оптимизированную аэродинамику.

Беспилотник способен работать на экстремальных высотах до 82 000 футов (25 000 метров), обеспечивая широкий охват наблюдения за пределами досягаемости большинства обычных средств ПВО. Оснащенный для длительных полетов, WZ-9 может оставаться в воздухе до 35 часов, что позволяет проводить непрерывные операции по сбору разведывательной информации. Его передовые радиолокационные системы могут отслеживать цели на расстоянии до 310 миль (500 км), обеспечивая ситуационную осведомленность в режиме реального времени.

Приводимый в действие одним реактивным двигателем, установленным между двумя вертикальными хвостовыми оперениями,дрон обеспечивает высокие высотные характеристики и устойчивую эффективность эксплуатации.

Сообщается, что беспилотник оснащен большими радарами бокового обзора (SLAR), размещенными в каждом фюзеляже. Он также объединяет возможности радара с синтезированной апертурой (SAR) и индикатора движущейся цели (MTI) для идентификации малозаметных самолетов, военных кораблей и подводных лодок и слежения за ними.

Его конструкция с двумя фюзеляжами включает в себя радиолокационные купола, в которых размещены передовые системы слежения, что делает его высокоэффективным для обнаружения самолетов-невидимок, военных кораблей и подводных лодок на больших расстояниях.