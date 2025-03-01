Индия представила свои последние достижения в области гиперзвуковых технологий.

Индийская организация оборонных исследований и разработок (DRDO) представила свои последние достижения в области гиперзвуковых технологий, продемонстрировав гиперзвуковой планирующий аппарат (HGV) и пусковую установку для транспортировки (TEL) в рамках противоракетной обороны большой дальности.

Индийский гиперзвуковой планирующий летательный аппарат, установленный на пусковой установке Transporter Erector (TEL)LR-ASHM (противокорабельная ракета большой дальности) предназначена для передвижения на скоростях, превышающих 5 Махов. HGV опирается на предыдущее достижение DRDO - демонстрационный аппарат гиперзвуковых технологий (HSTDV), который успешно совершил полет со скоростью 6 Махов в 2020 году, подготовив почву для более продвинутых применений. Новая ракетная система, интегрированная с пусковой установкой Transporter Erector (TEL), предлагает Индии высокоэффективную платформу для нанесения высокоточных ударов на большие расстояния и обеспечивает мобильное и гибкое решение для развертывания ракет.