Анализ подготовки разведывательных подразделений в армиях мира и их действий в реальных боевых столкновениях побудил армию США к реформам.

В прошлом месяце группа из 80 солдат армии США из недавно сформированного подразделения использовала ударные и разведывательные беспилотники, оборудование радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и поддержку со стороны противотанковых средств, минометчиков и снайперов, чтобы оценить новый способ обнаружения и поражения сил противника. Получившее название Многоцелевая рота (MPC), подразделение было создано в рамках программы армейской трансформации в контакте (TIC), призванной ускорить процесс получения солдатами снаряжения и доктрины, необходимых им для ведения современных войн.

Концепция MPC была оценена военнослужащими 3-й боевой бригады 10-й горнострелковой дивизии (3BCT), известной как “Патриоты”, во время учений Combined Resolve 25-1 в Объединенном многонациональном центре готовности в Хоэнфельсе, Германия.

По сути, это маленький отряд по численности перед батальоном и бригадой, который должен найти и обезвредить силы противника. При необходимости у них есть возможности с помощью минометов, противотанкового оружия и других средств усиления использовать боевую мощь для поражения или истощения сил противника.

Цель состоит в том, чтобы убрать несколько уровней управления, “чтобы сократить время от наблюдения за целью до летального исхода. Как отметили в армии, в дополнение к команде РЭБ и группе огневой поддержки (FiST), военнослужащие MPC провели разведку с использованием наземных, воздушных и электромагнитных датчиков. Концепция MPC предусматривает, что эти солдаты должны действовать на небольшом расстоянии впереди остальной бригады.

Для тестирования MPC был разделен на три взвода. Разведывательный взвод, насчитывающий около 31 солдата, состоял из снайперов-разведчиков и военнослужащих, использующих противотанковое оружие Javelin и другие виды вооружения, а также разведывательные беспилотники PDW C-100.

Минометный взвод, насчитывающий около 23 солдат, располагает "хаммерами" и трейлерами, 120-миллиметровыми минометами и сержантом-наводчиком, который помогает координировать неприцельный огонь со скаутами.

Взвод летальных беспилотных систем (LUS), насчитывающий около 26 солдат, использует боеприпасы Switchblade 600 в качестве ударного оружия и беспилотные летательные аппараты Anduril Ghost для наблюдения. Он также оснащен ПЗРК Stinger и беспилотными защитниками для противодействия вражеским беспилотникам.

Взводы ПВО были пополнены двумя другими подразделениями. Одно из них представляло собой группу РЭБ из четырех человек, использующую системы постановки помех Beast+. Другое подразделение представляло собой "Кулак", состоящий из офицера огневой поддержки, унтер-офицера огневой поддержки и трех радистов. Они повысили способность MPC вызывать артиллерию и другую огневую поддержку.

MPC была протестирована, чтобы выяснить, сможет ли она заменить возможности, утраченные в результате масштабной реорганизации армии в прошлом году для перехода к крупномасштабным боевым операциям. Все это было создано при предыдущей администрации Байдена. Президент Дональд Трамп приказал своему новому министру обороны Питу Хегсету провести тщательный обзор всех программ Пентагона. Захочет ли новое руководство армии продолжать эту программу, еще неизвестно, но она действительно соответствует идее создания более подвижной, гибкой и эффективной военной силы.