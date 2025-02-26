Новый беспилотник является частью растущего парка малозаметных дронов, поскольку страна стремится внедрить новые беспилотные технологии для выполнения ряда задач. Беспилотник был разработан Korean Air совместно с Агентством оборонного развития (ADD), правительственным органом, ответственным за исследования и разработки в области оборонных технологий.
Программа LOWUS была запущена в 2021 году. Первый полет прототипа запланирован на конец года, что приведет к первым пилотируемым и беспилотным испытаниям к 2027 году.
Новый беспилотник изначально разрабатывался для совместной работы человека и беспилотного летательного аппарата, в которой он будет работать в значительной степени автономно вместе с боевыми самолетами с экипажем. Ожидается, что он будет выполнять задачи, включающие разведку, радиоэлектронную борьбу и нанесение ударов, в поддержку истребителей с экипажами.
LOWUS обладает малозаметными характеристиками, включая уменьшенное радиолокационное сечение и конструкцию, в которой используется радиопоглощающий материал (RAM). LOWUS имеет скрытый трапециевидный фюзеляж, резко стреловидные основные крылья, V-образное хвостовое оперение и воздухозаборник, расположенный над фюзеляжем. Южнокорейский продукт оснащен электронно-оптическим датчиком в башне под носовой частью.
Силовая установка не раскрыта в деталях, хотя сообщалось о двигателе отечественного производства. Есть также предположения, что беспилотник может быть оснащен радаром с активной антенной решеткой электронного сканирования (AESA) местной разработки.