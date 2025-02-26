Правительственные инвестиции и координация были использованы при создании данного беспилотника.

Новый беспилотник является частью растущего парка малозаметных дронов, поскольку страна стремится внедрить новые беспилотные технологии для выполнения ряда задач. Беспилотник был разработан Korean Air совместно с Агентством оборонного развития (ADD), правительственным органом, ответственным за исследования и разработки в области оборонных технологий.

Программа LOWUS была запущена в 2021 году. Первый полет прототипа запланирован на конец года, что приведет к первым пилотируемым и беспилотным испытаниям к 2027 году.

Новый беспилотник изначально разрабатывался для совместной работы человека и беспилотного летательного аппарата, в которой он будет работать в значительной степени автономно вместе с боевыми самолетами с экипажем. Ожидается, что он будет выполнять задачи, включающие разведку, радиоэлектронную борьбу и нанесение ударов, в поддержку истребителей с экипажами.

LOWUS обладает малозаметными характеристиками, включая уменьшенное радиолокационное сечение и конструкцию, в которой используется радиопоглощающий материал (RAM). LOWUS имеет скрытый трапециевидный фюзеляж, резко стреловидные основные крылья, V-образное хвостовое оперение и воздухозаборник, расположенный над фюзеляжем. Южнокорейский продукт оснащен электронно-оптическим датчиком в башне под носовой частью.

Силовая установка не раскрыта в деталях, хотя сообщалось о двигателе отечественного производства. Есть также предположения, что беспилотник может быть оснащен радаром с активной антенной решеткой электронного сканирования (AESA) местной разработки.