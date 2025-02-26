Дроны - это не только забота частных предпринимателей. Государство активно координирует развитие дронов.

Drone Show Korea (DSK), крупнейшая выставка беспилотных летательных аппаратов в Азии, стартовала в среду в портовом городе Пусан на юго-востоке Кореи, чтобы продемонстрировать технологии беспилотных летательных аппаратов, которые могут быть использованы в различных отраслях промышленности, от обороны и космоса до мобильности будущего, сообщило министерство промышленности.

По данным Министерства торговли, промышленности и энергетики, в 2025 году на выставке DSK будут представлены беспилотные технологии 306 компаний из 15 стран, что является крупнейшим показателем посещаемости за всю 10-летнюю историю мероприятия. Среди участников - крупнейшие корейские аэрокосмические и оборонные компании, такие как Korean Air Lines, Korea Aerospace Industries и LIG Nex1, а также корейское аэрокосмическое управление.

В этом году выставка расширила свою тематику, включив в нее отрасли, связанные с беспилотными летательными аппаратами, такие как мобильность будущего, углеродная нейтральность и искусственный интеллект (ИИ). Правительство Южной Кореи разработает стратегию, направленную на повышение конкурентоспособности местной индустрии беспилотных летательных аппаратов и поможет сектору построить стабильную цепочку поставок и производственную систему.