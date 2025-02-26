Есть случаи тестирования ИИ в армиях мира, но случаи его использования в совместных действиях союзников редки.

Министерство обороны Южной Кореи планирует провести тестовый запуск своей системы генеративного ИИ во время весенних военных учений с Соединенными Штатами. Тесты запланированы во время ежегодных южнокорейско-американских учений "Щит свободы" (The Freedom Shie), запланированных на следующий месяц, это станет первым случаем использования генеративного ИИ в совместных военных учениях союзников.

Тестовый запуск искусственного интеллекта будет посвящен тому, как союзники смогут использовать генеративный оборонный ИИ (GeDAI), разработанный Министерством обороны Южной Кореи, в реальных военных операциях. По словам неназванного южнокорейского чиновника, продукт GeDAI разработан на основе обычных общедоступных гражданских данных без использования секретной информации. Планируется протестировать разработанную программу ИИ и выяснить, как можно внедрить ее в объединенную систему военного командования и контроля.