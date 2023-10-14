Компания InMotion, известная производством мобильного электротранспорта, представила очередную интересную разработку.

Электроскутер от китайского производителя Inmotion оборудован двумя электродвигателями мощностью: 2000 Вт (номинальная) и 4100 Вт (пиковая). Максимальная заявленная скорость - 110 км/ч. Скутер разгоняется до скорости 48 км за 3,5 секунды. RS имеет заявленный запас хода от аккумулятора: 160 км на одной зарядке. Время зарядки аккумулятора 72 В 40 А*ч (2880 Вт*ч) составляет 8 часов (или 4 часа с двумя зарядными устройствами) в режиме обычной зарядки. В режиме быстрой зарядки батарея заряжается за 4,5 часа.

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RS оснащен гидравлическим передним и задним амортизатором с 11 ступенями регулирования. Заявленный ход подвески - 96 мм. Конструкция скутера имеет бескамерные шины размером 11 х 3,5 дюйма с повышенной устойчивостью к проколам. Широкие 11-дюймовые шины обеспечивают дополнительное демпфирование.

Скутер обладает двойными гидравлическими тормозами с 16 сантиметровыми роторами. Система рекуперативного торможения на обоих колесах обеспечивает дополнительный срок службы тормозным колодкам. Уровень рекуперативного торможения можно настроить с помощью мобильного приложения InMotion.

Передние и задние фонари обеспечивают видимость в условиях низкой освещенности. Боковые фонари, служащие указателями поворота, придают дополнительную функциональность. Корпус электроскутера имеет степень влагозащиты - IPX6, а аккумулятор обладает более высокой степенью защиты от влаги IPX7.

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У RS есть режим парковки, который срабатывает, когда скутер включен и стоит неподвижно. Его также можно вручную поставить на стоянку, нажав кнопку включения режима. Это позволяет оставлять скутер включенным, не беспокоясь о том, что он случайно поедет. RS имеет четыре скоростных режима: Eco, D, S и X. Цена скутера на сайте производителя - 3999 долларов США.